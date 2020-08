¡Confirmado! Egan Bernal será el líder de Ineos en el Tour de Francia que no tendrá a Chris Froome

Juan Carlos Pamo

El equipo Ineos no incluyó ni al cuatro veces ganador del Tour de Francia Chris Froome ni al campeón de la edición de 2018, Geraint Thomas, en su selección de ocho corredores para la 'Grande Boucle' de 2020, que comienza el próximo 29 de agosto.



"Geraint (Thomas) afrontará el Giro (...). Chris (Froome) afrontará la Vuelta", explicó la formación británica en un comunicado, unos días después de que el rendimiento de ambos ciclistas en el Critérium del Dauphiné, última gran carrera de preparación al Tour, estuviera lejos de las exigencias de Ineos.



Poco más de un año después de la grave caída en el Dauphiné-2019 que le dejó con muchas fracturas (vértebra cervical, fémur, cadera, codo, costillas...) , Chris Froome, que a partir del año que viene defenderá los colores del Israel Start-Up Nation, no logró convencer a su jefe, Dave Brailsford, de su regreso a su mejor nivel.



Aunque se puso al servicio del colombiano Egan Bernal en el Tour de l'Ain y luego en el Dauphiné, 'Froomey' mostró unos límites que no se le conocían cuando la carretera iba hacia arriba.



Su 71º puesto el domingo, a una hora y media del vencedor de la prueba, el colombiano Daniel Martínez, forzó la decisión.



Más inesperada, la ausencia de Geraint Thomas se debe también a unas decepcionantes actuaciones. El galés, colíder del Ineos en el Tour-2019 en el que finalizó 2º, no pasó de la 37ª plaza en el Dauphiné, dejándose casi una hora con Martínez.



"Hubiera preferido estar un poco mejor, pero mis datos son buenos. Solo hace falta que pierda un kilo todavía y estaré perfecto", aseguraba pese a reconocer que le costó bastante en el inicio del Dauphiné.



Finalmente el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia-2019 y que estaba previsto que volviera a disputar la ronda italiana, ocupará el papel de segundo espada del Ineos en el Tour de Francia, al servicio de Bernal.



Pero existen muchas dudas sobre el estado de forma del vigente campeón, luego de que se retirara del Dauphiné por unos dolores en la espalda.



"Egan buscará otra vez el maillot amarillo en Francia" , afirmó el presidente del antiguo equipo Sky, Brailsford, quien seleccionó al español Jonathan Castroviejo, al costarricense Andrey Amador y al ruso Pavel Sivakov para acompañar a Bernal y Carapaz.



El excampeón del mundo polaco Michal Kwiatkowski, el rodador neerlandés Dylan Baarle y el habitual guardaespaldas Luke Rowe completan el '8' del Ineos.