"Colombia hizo un buen Tour de Francia", se felicita Rigoberto Urán

Juan Carlos Pamo

Tras dos victorias de etapa y dos Top-8 para los ciclistas cafeteros, el pedalista Rigoberto Urán afirmó, este sábado en la víspera del final de la carrera en París, que "Colombia hizo un buen Tour".



Después del histórico triunfo de Egan Bernal el año pasado, el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, "obviamente se esperaba más, pero como colombiano, no como ciclista, estoy contento con lo que hemos hecho acá".



Salvo accidente, Urán acabará octavo en la clasificación general, dos puestos por detrás de su compatriota Miguel Ángel López, uno de los colombianos que se irá de París con una victoria de etapa (el otro es Daniel Martínez).



Al entrar en la última semana, Urán incluso aspiraba al podio, al estar cuarto en la general: "Cuando uno está cerca del podio se ilusiona, porque es muy lindo acabar en el podio, pero el nivel de todos los corredores es muy alto y hay que tener muy buenas piernas todos los días para estar ahí".



"Yo tuve dos días que no estuve en mi mejor momento, pero para mí es una felicidad volver a estar acá", añadió en referencia a las dos etapas alpinas en las que perdió tiempo.



Tras superar una grave caída en la Vuelta a España hace justo un año, que le llevó incluso a plantearse dejar la profesión a sus 33 años, Urán se considera "un bendecido de estar acá y agradecido a toda la gente que me sigue".



Urán confirmó que participará en el Mundial de Ímola del próximo fin de semana y preguntado por sus opciones de triunfo, el colombiano respondió: "Siempre he dicho que las carreras de un día son muy especiales, que puede pasar de todo; es tener el día bueno, suerte y que todo te vaya bien".