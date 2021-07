¡Clara reflexión! Después de un accidentado Tour, 'Supermán' López se traza otro objetivo

Francisco Henao

Miguel Ángel López, por decisión de su equipo, el Movistar Team, no tomó la salida este viernes en el Tour de Francia, pero desde ya piensa en un corto descanso y en la preparación para afrontar su siguiente reto.



El ciclista boyacense perdió opciones de pelear el Tour desde la primera semana, cuando estuvo involucrado en varias caídas, y por eso su equipo optó porque alistara baterías para lo que viene, decisión que él tomó con mucha tranquilidad.



"Tras la grande más difícil de mi carrera deportiva, el equipo me manda a casa para recuperar; el año no termina y tenemos otros objetivos que afrontar con La Vuelta a España. Aprender y dejar atrás este momento. Seguir pedaleando, ya vendrán tiempos mejores", escribió 'Supermán' en sus redes sociales.



En efecto López será una de las cartas del Movistar Team para la ronda ibérica que tendrá dos pesos pesados como el también colombiano Egan Bernal y el esloveno Primoz Roglic.