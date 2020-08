Caleb Ewan gana la tercera etapa del Tour de Francia, Alaphilippe sigue líder

Juan Carlos Pamo

El australiano Caleb Ewan (Lotto) ganó este lunes la tercera etapa del Tour de Francia, de 198 kilómetros entre Niza y Sisteron, en la que el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) conservó el maillot amarillo de líder.



Ewan se impuso al esprint frente al irlandés Sam Bennett (Deceuninck-Quickstep) . En una llegada contra el viento, el australiano de bolsillo, ganador de tres etapas en la pasada edición del Tour, inició con buen pie su participación, en la primera meta propicia para los velocistas.



El nuevo campeón de Italia, el italiano Giacomo Nizzolo, fue tercero en una jornada de transición para los ciclistas que pelean por la general.

Ewan, de 26 años y 1,65 m., se acordó del arranque complicado de su equipo, el Lotto: "Hemos perdido dos chicos, pero sabíamos que si todo salía bien, podíamos ganar hoy. Tenía suficiente fuerza en las piernas para el esprint, me bastaba con encontrar la buena trayectoria para alcanzar la velocidad".



El equipo Lotto perdió entre el primer y el segundo día a dos de sus ciclistas más importantes, el alemán John Degenkolb, que llegó fuera de control en la etapa inaugural tras caerse, y el belga Philippe Gilbert, que también se fue al suelo y sufrió una fractura de rótula, lo que le obligó a retirarse antes de la segunda etapa.



La etapa se puede resumir en sus últimos minutos y en la larga aventura del francés Jerome Cousin, que se marchó en solitario al principio de la etapa junto con dos compatriotas, Anthony Perez y Benoit Cosnefroy, los dos últimos en la lucha por el deseado maillot de mejor escalador.



Esta fuga de tres, salpicada por una tormenta, se convirtió en una escapada en solitario tras 70 kilómetros y la obtención de los puntos para la montaña en los dos primeros puertos. A continuación tanto Perez como Cosnefroy dejaron a Cousin solo en la ruta Napoleón, que realizó el emperador a su regreso de la isla de Elba.



Cousin, del equipo Total Direct Energie, no fue capaz de reproducir el golpe que logró en la París-Niza de 2018, también en Sisteron, cuando llevó a buen puerto una escapada en compañía del alemán Nils Politt.



Perez, que ganó el pulso a Cosnefroy, no podrá lucir el maillot de líder de la montaña debido a que no alcanzó Sisteron. Tuvo que abandonar tras una caída por un choque con un coche de equipo que frenó justo delante del corredor, según su formación, Cofidis. Según el primer diagnóstico tiene una costilla fracturada y posiblemente un neumotórax. Fue transportado al hospital de Digne-les-Bains.



El 'solo' de Cousin concluyó a 16 kilómetros de la meta, cuando entraron en acción los equipos de los velocistas.



La cuarta etapa, de 160,5 kilómetros entre Sisteron y Orcières-Merlette (Hautes-Alpes) , incluirá la primera llegada en alto del Tour 2020.