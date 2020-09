¡Batalla en los Alpes! Egan, Urán, Nairo y López, a desafiar el dominio esloveno de Roglic

Daniel Molina Durango

La cima de la etapa quince del Tour de Francia dictará sentencia. La fracción que comenzará en Lyon y culminará con el ascenso al legendario Grand Colombier no solo probará la valentía de todo el pelotón, sino que, a su vez, marcará un punto de inflexión entre los que llegarán a la última semana con posibilidad de conquistar el título de la carrera y los que no.



Dentro de lo que es esa estratégica lucha por el primer lugar del certamen de ciclismo más importante del planeta, el protagonismo parece estar decantado hacia los ciclistas eslovenos y colombianos, que a estas alturas ocupan las casillas principales de la clasificación general.



Seis etapas antes de la mágica llegada a París para el recorrido del campeón por los Campos Elíseos, Eslovenia se ilusiona con un Primoz Roglic (Jumbo) imperial y que se encuentra encumbrado en el primer lugar, seguido a 44 segundos por su compatriota Tadej Pogacar (UAE), un chico de 21 años que viene demostrando enormes capacidades.



La esperanza colombiana recae en los pedales de Egan Bernal, el actual campeón de la competición, que hoy espera tener un gran día para descontarle a Roglic esos 59 segundos que hoy lo tienen en el podio (tercer lugar) justo por delante de los otros escarabajos que sueñan cuando de montaña se les habla: Rigoberto Urán, Nairo Quintana y ‘Supermán’ López.



Fortaleza mental y una buena estrategia serán las claves para sobrevivir a una etapa de 174, 5 kilómetros tan exigente como decisiva.

"Los de arriba se van a sacar diferencias"

El exciclista caleño Járlinson Pantano desafió hace cuatro años el Grand Colombier y salió victorioso. En esa oportunidad, el ascenso a ese alto pico terminó en una bajada que el colombiano pudo aprovechar, una diferencia importante con respecto a la de este año, ya que la meta estará en plena subida.



Para Pantano, lo más importante para resistir la durísima fracción es “tener cabeza fría”.



“Es un ascenso que, si te coge mal parado, te puede hacer perder mucho tiempo”, sostiene Pantano, quien asegura que la primera parte de la etapa es muy dura, así como los últimos dos kilómetros. “Los sientes bastante. Yo creo que este domingo se sacarán diferencias importantes entre los que están arriba”.



Sobre el papel que debe cumplir Egan, Pantano remarcó: “Debe ser muy cuidadoso a la hora de armar un ataque porque al final lo puede pagar. Creo que será una etapa bonita y en la que vamos a disfrutar mucho”.

“Se ratificarán los que van a pelear”

Luis Fernando Saldarriaga, uno de los entrenadores más importantes del ciclismo en Colombia, asegura que el Grand Colombier dejará marcados a los verdaderos candidatos para quedarse con el Tour.



“Este domingo se acaba la fase de selección de los candidatos. El ascenso final de cuarenta minutos nos va a permitir saber cuáles serán las cartas que definirán la carrera en la última semana”, sostuvo.



Saldarriaga considera que los eslovenos Roglic y Pogacar han mostrado una estrategia poderosa y que hoy en día los tiene haciendo el ‘1-2’ en la general.



“Pogacar ha sabido compensar el tiempo perdido y ha encontrado cooperación en Roglic. Los dos se complementan porque uno es explosivo en la montaña y el otro también es fuerte. Es una alianza poderosa porque ellos no se enfrascan en atacar, sino que se van colaborando mientras los otros tratan de cerrar los espacios”, analizó.



Finalmente, Saldarriaga considera que Egan deberá mostrar resiliencia tras haber perdido segundos el pasado viernes, para así poder sacar “todas sus condiciones”.

“El ascenso es largo y eso nos puede ayudar”

Jhon Jaime Osorio, analista de ciclismo de Caracol Televisión, dice que el tramo final de la etapa de hoy favorecerá a los ciclistas colombianos.

“Hoy es la primera llegada en alto con largo cronometraje, porque las anteriores tuvieron un ascenso de cinco o seis kilómetros. Al ser esta de largo aliento, esperamos que sea una carrera distinta y linda para Colombia”, analizó.



Los dos eslovenos son muy fuertes en los ascensos explosivos, pero como este es largo, vamos a tener seguramente el protagonismo de ‘Supermán’ López, de Egan y de Nairo, que ganó muchas etapas que finalizaron de esta manera.



Para Osorio, los ciclistas “no se guardarán nada” y lo darán todo porque mañana se dará la última jornada de descanso para recargar energías.

Para Pantano, el Colombier fue el ascenso que le cambió la vida. “Cuando estaba subiendo me dije: la vida me cambia hoy o sigo siendo el mismo ciclista. Y afortunadamente me cambió tras ganar”.



Pues bien, hoy los cuatro colombianos que están en el top-10 de la general buscarán seguir los pasos de Pantano para así darle un giro a una carrera que es feliz cada que un ‘escarabajo’ levanta sus brazos en la meta.