Aumenta la lista: El Tour se queda sin otros tres corredores debido al covid-19

Tres corredores, los franceses Mikaël Chérel y Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) y el alemán Max Walscheid (Cofidis), dieron positivo al coronavirus y abandonaron este martes el Tour de Francia, antes de la salida de la 16ª etapa en Carcasona.



Además, el alemán Lennard Kämna, aquejado de un resfriado, también renunció a proseguir la carrera, según anunció su equipo Bora, precisando que los test del covid realizados a diario dieron un resultado negativo en el caso del ganador de la etapa del Etna en el último Giro de Italia.



En total, once corredores abandonaron el Tour debido al coronavirus desde la salida en Copenhague, donde se congregaron 176 ciclistas.



Chérel y Paret-Peintre son los dos casos asintomáticos citados por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que realizó un cribado general en el conjunto del pelotón el domingo, antes del último día de descanso.



"Los resultados de dos de nuestros corredores presentan una carga viral que no les permite seguir en el Tour de Francia", precisó la formación francesa luego de un último test realizado este martes por la mañana.



Estas bajas dejan al AG2R con sólo tres corredores, el luxemburgués Bob Jungels, el francés Benoît Cosnefroy y el belga Stan Dewulf.



El equipo se vio privado de su líder Ben O'Connor, que no tomó la salida en la 10ª etapa. También perdió al francés Geoffrey Bouchard, positivo al covid, y al belga Oliver Naesen por enfermedad.



Walscheid, por su parte, es el segundo caso ocurrido en el equipo Cofidis, después de Guillaume Martin.