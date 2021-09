Aseguran desde España que Miguel Ángel López habría terminado su vínculo con Movistar

¿Se rompió la relación del todo de Miguel Ángel "Supermán" López con el equipo Movistar? ¿De nada sirvió el perdón que hizo público el ciclista colombiano luego del inesperado incidente que protagonizó en la Vuelta a España y tras el cual se retiró de la competencia a falta de una etapa para el final de la carrera?



Este viernes, en medios españoles, dan por un hecho la inminente salida del corredor de la escuadra telefónica, y expresan que su destino será el equipo kazajo Astana, el cual le abrió las puertas al corredor boyacense para llegar a Europa en 2015 y el que estuvo hasta el 2020.

Según informó el especialista en ciclismo Carlos Arribas, del diario El País de España, entre López y Movistar "se llegó a un divorcio por mutuo acuerdo que los abogados de ambas partes están convirtiendo en papel".



Arribas comentó que Supermán recibió pronto una llamada del exciclista Alexander Vinokourov, ahora gerente general del Astana, para ofrecerle la posibilidad de regresar a su anterior elenco.



"El ciclista, aconsejado por su mujer y el padre de ella, se negó entonces a negociar una posibilidad muy complicada de continuar en el Movistar, el equipo con el que acababa de renovar hasta 2023 y que tampoco ardía en deseos de mantenerlo después del nunca visto ciclista que había protagonizado camino del repecho de Mos y el Castro de Herville, síntoma de un carácter y de un entorno difícil de conjugar con su colectivo", informó El País.



López, quien en la etapa 20 de la ronda ibérica marchaba tercero en la clasificación general, quedó descolgado del grupo de cabeza cuando estaba peleando por subir al podio. Luego, se conoció que el escarabajo, no quiso continuar en competencia tras supuestos desacuerdos con si técnico, Eusebio Unzué.



Uno de los compañeros de Supermán, el español Imanol Erviti, comentó que en el momento que Miguel Ángel se bajó de la bicicleta, le habló constantemente para que reaccionara y siguiera en carrera.



“Con buenas palabras le intenté animar, que reaccionase porque estaba a tiempo de recuperarse y que podía hacerlo por compromiso con el equipo, por los compañeros que estábamos allí, porque ya se bajó del Tour y no le gustó y se iba a arrepentir... No sé traté de ser lo más positivo posible, de animarle. Tal y como le vi no era cuestión de forzarle y de ponerse a malas. Pero no hubo manera”, confesó Erviti.



Unzué, por su parte, aseguró: "López se vino abajo por no poder estar con los mejores, pero eso no justifica su actitud. Intentó cerrar el hueco y al ver que no pudo, no pudo echar pedales. Vamos a poner distancia y analizar la situación fríamente".



La aventura de López con Movistar, al que llegó buscando ser jefe de filas y con el que logró esta temporada el título de la Vuelta a Andalucía y del Mont Ventoux Dénivelé Challenge, así como el triunfo de la etapa reina de la Vuelta a España, parece que llegó a su fin. Solo se espera la oficialización de las partes para saber el futuro del corredor. En el Movistar, más allá de la ilusión que despertó, su historia no tuvo un buen final.