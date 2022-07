¡Arranca el Tour de Francia!: El esloveno Pogacar, uno de los favoritos al título

Una fiesta a la danesa para un inicio histórico: el Tour de Francia parte el viernes desde Copenhague, en el norte de Europa, en su 109ª edición con un gran favorito, el vigente doble campeón esloveno Tadej Pogacar.



La presentación de los equipos, el miércoles en los jardines del Tivoli de la capital de Dinamarca, sirvió de anticipo de lo que se vivirá en la salida en la ciudad que se precia de ser la más ciclable del mundo: fervor y entusiasmo rodearon a los corredores y, sobre todo, a los diez daneses presentes en un pelotón con 176 ciclistas.



En medio de la fiesta, la sombra del dopaje, reactivada con un registro el jueves por la mañana en el hotel del equipo Bahrain, y el covid-19, que ha resurgido los últimos días.



Pero ninguno de los favoritos se ha visto afectado, después de que hayan redoblado la vigilancia y las medidas de precaución estos últimos días, y en la mayoría de los casos optasen por no participar en sus respectivos campeonatos nacionales para minimizar los riesgos.



Por tercera ocasión, Eslovenia se postula para vivir celebraciones en esta edición del Tour. Pequeño país en extensión geográfica pero una potencia del deporte, cuenta con el favorito, Pogacar, y con su principal rival, Primoz Roglic, que ya vivieron un mano a mano eléctrico en la contrarreloj de la Planche des Belles Filles en 2020.



Concatenación de dificultades

Y, coincidencia, el Tour regresa este año a la estación de esquí de los Vosgos. La cita está fijada para el 8 de julio, en uno de los puntos álgidos de una primera semanas esperada por unos pocos y temida por la mayoría, calificada de "no estándar" por Marc Madiot, el jefe del equipo Groupama-FDJ, que cuenta en sus filas con el único corredor francés candidato al podio, David Gaudu.



En efecto, el inicio del Tour conjuga las dificultades, desde la contrarreloj individual del viernes por las largas arterias de la capital danesa (13,2 km) al anunciado paso ventoso en el puente sobre el mar un día después, junto a la etapa del pavé en Arenberg (miércoles).



Maestro de obra del recorrido, el director de carrera Thierry Gouvenou lo explica: "Es el ciclismo que gusta a los espectadores. Hemos favorecido de verdad a los 'puncheurs'. En la primera semana no hay muchas oportunidades de brillar para los esprínteres".



Ante esa concatenación de dificultades, los equipos que aspiran a la general deberán tomar precauciones, elegir a corredores capaces de llevar a sus líderes en las mejores condiciones en terrenos difíciles, y que lleguen frescos a la montaña. "La relación de fuerzas puede cambiar", saborea el director de la carrera.



Alpes y Pirineos en el tablero

Pogacar, brillante en las clásicas de la primavera europea, sigue siendo el mejor armada para superar las trampas y convertirse en el primer corredor, desde Eddy Merckx hace medio siglo, en ganar sus tres primeros Tours.



"Creemos que podemos ganarle", considera sin embargo Roglic, asociado al danés Jonas Vingegaard, que causó sensación el año pasado con su segundo puesto.



El trío de la formación Ineos (Daniel Martínez, Geraint Thomas, Adam Yates) muestra parecidas aspiraciones, como el ruso Aleksandr Vlasov (Bora): "Si juego de forma inteligente, creo que tengo una pequeña opción. La carrera es larga".



Los Alpes, con sus dos llegadas cruciales, en el col du Granon y el Alpe d'Huez, y después los Pirineos, supondrán sendos tableros en los que jugará el grueso de la partida, antes del desfile final el 24 de julio en los Campos Elíseos de París luego de 3.350 kilómetros.



Pero antes, será otra capital europea la que entregará un primer maillot amarillo, el viernes luego de la contrarreloj inaugural. El campeón del mundo de la especialidad, el italiano Filippo Ganna, se postula para vestirlo en su debut en el Tour.