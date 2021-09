Antioquia y Valle dominan el Campeonato Nacional de Pista en Cali

Este miércoles se cumplió la segunda jornada del Campeonato Nacional de Pista Élite en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, de Cali, con un vibrante mano a mano entre las representaciones de Antioquia y Valle, lo mismo que la irrupción del programa PAD en lo más alto del podio, luego de cumplirse las finales de Persecución individual hombres, Velocidad individual hombres, 500 metros mujeres, Ómnium mujeres y Prueba por puntos hombres.



Los paisas lideran con 6 medallas de oro, seguido del Valle del Cauca con 3, mientras que Boyacá y el programa PAD aparecen con 1 de oro.



Antioquia inició su cosecha dorada del día con Juan Esteban Arango en la Persecución individual hombres, superando en la final con un registro de 4:22,046 minutos a su compañero de Selección Colombia Bryan Gómez del Valle, quien se quedó con la plata al registrar 4:23,870.



El vallecaucano Alex Juan Pablo Zapata se colgó la medalla de bronce, con 4:23,081 al derrotar a Anderson Arboleda del PAD, e imponiendo el mejor tiempo para la distancia.



En los 500 metros mujeres, Martha Bayona ratificó su buen momento y se colgó el oro con un tiempo de 32,979 segundos, escoltada por la atlanticense Marianis Salazar, plata, con 34,968 y la antioqueña Juliana Gaviria quien colocó 35,234



Las dos pedalistas del registro verdolaga no se presentaron oportunamente a la premiación a pesar de los llamados por el altavoz y recibirán una multa, como lo indica el reglamento.



Por su parte, el Valle del Cauca comenzó la consecución de preseas doradas por intermedio de Kevin Santiago Quintero en la Velocidad individual hombres, derrotando en los dos hits de la final a Santiago Ramírez (Antioquia).



En esta prueba el bronce fue para Cristian Ortega (Atlántico), tras vencer a Rubén Darío Murillo (Antioquia).



“Feliz entregar esta medalla de oro al Valle del Cauca, como siempre muy orgulloso de venir a representarlo y qué mejor que hacerlo entregando un oro. Santiago es un rival demasiado fuerte, venimos de un nivel de una Copa de Naciones que apenas pasó hace tres días y fue una final bonita”, dijo Quintero.



En cuanto al nivel que ha observado en el certamen, señaló que “es un campeonato nacional que nunca lo había visto así, solo lo había visto en Juegos Nacionales, eso me gusta, también que Colombia tenga nuevos proyectos, ahora que pudo participar el PAD, gente nueva, eso es muy bueno para el ciclismo colombiano. Agradezco a Indervalle por permitirnos estar acá”.



A Kevin le quedan el Kilómetro contrarreloj este jueves y luego el Keirin para aumentar su cosecha dorada.



Una emocionante definición entregó el podio en Ómnium mujeres, con oro para la vallecaucana Mariana Herrera, plata para la bogotana Laura García y el bronce se lo llevó la antioqueña Elizabeth Castaño.



Mariana, de 20 años y nacida en Jamundí, afirmó que “fue una competencia dura, porque al principio veníamos ganando con solvencia, pero todo se definió en la de puntos, todo se desordenó en la Eliminación, pero la salvamos, gracias también al aporte de mi compañera Lina Mabel Rojas, que trabajó bien y marcó fugas”.



Juan Esteban Arango afirmó sobre su triunfo en la Persecución individual hombres: “La verdad es que sinceramente salí a disfrutármela, obviamente a darlo todo como siempre, esta mañana rompí mi propio récord aquí en esta pista y quedé muy contento, el rival me tenía muy contento porque también es de la Selección, una persona buena, que conozco en el equipo, que también sé que ha trabajado duro, pero me tenía satisfecho la final, independiente del resultado".



El pedalista maicero agregó que “esta semana ya se va haciendo pesada, tuvimos dos semanas de concentración, toda la semana de la Copa, ahora este Nacional, se va haciendo pesada, pero sin embargo el equipo técnico y de apoyo que tenemos siempre muestra la disponibilidad para hacerlo todo bien, recuperarnos bien, de no preocuparnos por nada, sino que ellos están allí en ese auxilio”.



Acerca de las buenas sensaciones que le deja este escenario, dijo que “esta pista me trae recuerdos y también me motiva a seguir por la senda del triunfo mientras estemos activos en el ciclismo”.



En la Prueba por puntos hombres, con todos los honores la medalla de oro la obtuvo el juvenil Anderson Arboleda, del programa PAD, seguido de Marvin Angarita (Antioquia) y Brandon Rojas (Bogotá).



El pedalista antioqueño de 20 años señaló que “quiero agradecer al Ministerio del Deporte, a la Federación Colombiana y al al proyecto PAD, que nos está impulsando el ciclismo en Colombia, en el país hay mucho talento joven y hay que seguir impulsando la nueva generación porque ya estamos viendo los frutos. El PAD tiene un bonito proceso, todos los deportistas que estamos en él, tenemos buenas condiciones y esperamos que nos sigan apoyando, el Ministerio y la Federación están haciendo un excelente trabajo”.



El tercer día de competencias viene cargado de 5 finales; en damas, persecución individual, velocidad y puntos, en varones; kilómetro y Ómnium.