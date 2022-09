Análisis: ¿El ciclismo colombiano perdió la temporada?

Salvo triunfos en algunas etapas, la actuación de los ciclistas nacionales en las tres grandes carreras como lo son el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, así como en el reciente Campeonato Mundial en Australia, no fue la que se esperaba.



En el Tour, el mejor colombiano fue Nairo Quintana en la sexta casilla, posición que luego perdió al ser descalificado por un tema de dopaje, en tanto que Daniel Martínez, que había recibido la bendición del Ineos para pelear la carrera, no respondió a las expectativas y terminó en la casilla 30.



En el Giro, el mejor fue Santiago Buitrago, puesto 12 a más de 24 minutos del ganador, el australiano Jai Hindley. Buitrago le reportó a Colombia la única alegría al ganar el 25 de mayo la etapa 17 entre Ponte di Legno y Lavarone.



Y en la Vuelta por lo menos hubo más protagonismo con dos ciclistas en el top 10, Miguel Ángel López (4) y Rigoberto Urán (9), además de dos victorias de etapa, una con Rigo en la 17 jornada, y otra con Juan Sebastián Molano en la de cierre.



El final de temporada grande, en cuanto a competencias, fue el Mundial en Australia que se cumplió la semana pasada; el mejor fue Sergio Higuita en el puesto 31 a 2:31 de Remco Evenepoel, en tanto que Nairo terminó de 66,

¿Qué pasó? ¿El ciclismo colombiano perdió la temporada?

“Este año no fue el mejor para el ciclismo colombiano; tenemos un grupo con cuenta regresiva como Nairo y Rigo, pero el tema es que no se ve la aparición de una nueva camada. La esperanza era Egan, pero luego de su accidente ha tenido dificultades. Y a Sergio Higuita lo veo como un corredor de una semana y no de tres. Para ganar hoy el Tour, no tenemos a nadie”, dijo el analista Jairo Chávez, de RCN.



Agregó que “nos toca esperar el milagro de Egan, si vuelve a su nivel, para mi sería un milagro. Tenemos ciclistas para ganar etapas, pero para un triunfo en una de las grandes no hay nadie”.



Entre tanto, Fernando Calle, comentarista de ciclismo en Caracol, considera que la temporada se salvó.

“Ganamos etapa en el Giro con Buitrago, y en la Vuelta a España con Rigo y con Molano. Pero hay que decir que en el Giro no teníamos mayores aspiraciones porque los que fueron, su trabajo era ayudar a los líderes de sus equipos, y en eso cumplieron”.



Señaló Calle que “en el Tour, quitándole lo del tramadol, Nairo estuvo con los de su escalafón; estábamos para ocupar una plaza en el top 10 y Nairo lo hizo, aunque tendrá qué aclarar el tema de su descalificación. Y en la Vuelta, a Sergio Higuita lo prepararon para ser protagonista y no cumplió. Sorprende lo de Rigo, que hizo top 10 y ganó etapa, y 'Supermán' López, que fue protagonista, movió la carrera e incomodó a los grandes”.

Otra visión

Carlos González, periodista español que cubre ciclismo para el diario Marca, reconoció que este año los ciclistas colombianos desentonaron.

“Sí hay una decepción porque siempre esperamos mucho de ellos; hay que tener en cuenta, sin embargo, todo lo que le ha pasado a Egan Bernal, que es el gran referente de Colombia, y ha sido una ausencia que ha tocado mucho al ciclismo colombiano porque era el llamado a pelear”, dijo González.



Aseguró el cronista de Marca que “esperábamos más de Nairo, al igual que de 'Supermán'; los dos se han visto afectados por circunstancias extrañas, lo de Nairo con el tema del doping que debe aclarar, y López también con lo que sucedió con la Policía cuando llegó a España”.



Manifestó González que le tiene fe a Daniel Martínez: “para mí va a ir a más, estoy convencido de que el año que viene va a demostrar su evolución, y lo de Rigoberto que ha estado por encima de lo que podíamos esperar, hizo una Vuelta a España fenomenal”.



Para Guy Henri Roger, periodista de L'Equipe de Francia, “lo de los colombianos fue de sombras y luces este año; para destacar la llegada de Santiago Buitrago, 23 años y escalador nato. Lo demostró ganando la etapa más dura del Giro. El Tour de Daniel Martínez fue descafeinado, Miguel Ángel López lo hizo bien en la Vuelta, a Rigo la edad le empieza a pasar factura y Nairo brilló en el Tour, pero está el tema del doping que se debe aclarar”.



Sin duda, el 2022 será materia de análisis para los ciclistas colombianos, que con sus directores de equipo deberán revisar qué se hizo bien y qué detalles tendrán que corregir de cara a la próxima temporada.

Datos

Egan Bernal, en el que se tenían esperanzas por su pronta recuperación, tuvo que parar otra vez por una nueva operación a la que fue sometido.



Otro de los ciclistas que no pudo celebrar por lo menos una victoria de etapa fue Fernando Gaviria, experto en los sprints.



Joxean Fernández, manager del UAE, tiene claro el diagnóstico sobre el colombiano: “Gaviria necesita cambiar algo mentalmente. Tiene que hacer algo con su motivación para volver a elevar su nivel”.