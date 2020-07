Análisis: ¿Egan Bernal se favorece por la partida de Chris Froome de Ineos? 

Daniel Molina Durango

La noticia de la que tanto se habló 'en voz baja' desde hace un poco más del mes, la salida de Chris Froome del Ineos este año, se confirmó este jueves con la oficialización del propio ciclista británico y el equipo inglés.



"El equipo Ineos confirma que el contrato de Chris Froome no será prolongado, por lo que después de diez años muy buenos, esta temporada será la última de Chris en el equipo", señaló la formación ciclística.



Entre tanto, el pedalista comentó: “Estoy en la búsqueda de nuevos desafíos, ahora que entro en un nuevo periodo de mi carrera, pero en breve estaré concentrado en mi objetivo de ganar mi quinto Tour de Francia con el equipo Ineos”.



Una vez se confirmó el paso de Froome al Israel Start-Up Nation a partir del 2021, de inmediato se comenzó a hablar del panorama que se le abría al colombiano Egan Bernal en el Ineos, de cara al liderazgo absoluto o compartido con el británico Geraint Thomas.



“Con la partida de Froome, Ineos deja claro que juega sus cartas a un grupo de jóvenes prometedores como Egan Bernal, Sivakov, Geoghegan Hart y Sosa, entre otros, con el aporte de un experimentado como Geraint Thomas y otro en desarrollo como Richard Carapaz”, dijo el especialista en ciclismo Jairo Chávez Ávila, de Antena 2.



Señaló que “desde esa óptica podría pensarse que el gran beneficiado puede ser el mismo Egan, al que su equipo respaldaría como primer líder para el Tour de Francia, con el derecho propio de ser el ganador vigente. Thomas segunda baza y Froome, si lo corre, a jugar a lo que la carretera diga”.



Entre tanto, Pablo Wílchez, consagrado exciclista colombiano, asegura que a lo mejor el Ineos ya no le tiene tanta confianza a Froome por el accidente que tuvo el año pasado y que eso, de alguna manera, beneficia a Egan.



“La recuperación de Froome ha sido lenta y a lo mejor ya no le tienen tanta confianza como antes; su marcha del equipo es buena para Egan porque estamos ante un corredor joven, de grandes condiciones, e indudablemente tiene todo para ser el número 1”, declaró Wílchez.



Reconoció eso sí el exciclista cundinamarqués —que corrió las tres grandes, Giro, Vuelta y Tour—, que el 2021 no será cómodo para Egan a la hora de disputar las competencias.



“Ya no le será fácil porque Froome pasa a ser un rival más, y será sin duda un rival de cuidado; así que Egan tendrá otro peso pesado en la lucha por ganar las grandes carreras”, señaló Wílchez.



Para Raúl Meza, consagrado entrenador de la década del 80 y artífice de los grandes logros de los pedalistas en las montañas europeas, la salida de Froome favorece los intereses de Bernal desde todo punto de vista.

“Lo veo positivo por todos lados para Egan porque Ineos va a buscar el título del Tour este año, y a lo mejor querrá que sea con Egan o con Thomas y no con un ciclista que ya anunció su marcha del equipo”, manifestó Meza.



Agregó el entrenador antioqueño que “Egan va a ser más líder del Ineos, aunque también estará Thomas y no creo que al ecuatoriano Richar Carapaz le alcance para igualar a los dos primeros”.



Por ahora, las fuerzas del Ineos están centradas en la obtención de otro Tour de Francia. Lo quiere Froome para completar cinco en su palmarés, pero también Egan y Thomas buscan su segundo paseo victorioso por los Campos Elíseos.



Después del Tour se verá cómo quedan repartidas las fuerzas en el poderoso equipo británico.

