¿Alianza de colombianos que propone Nairo Quintana en el Tour de Francia tiene sentido? Esto dicen los expertos

Daniel Molina Durango

A Primoz Roglic no se le gana con alianzas, porque son imposibles; se le gana atacándolo en las etapas de montaña que quedan, para llegar con buena diferencia a la contrarreloj.



A esa conclusión llegaron exciclistas colombianos que participaron en el Tour de Francia, y que por ningún lado ven viable la propuesta que hizo recientemente Nairo Quintana, de hacer una alianza colombiana para vencer a Roglic.



La primera respuesta negativa vino precisamente de uno de los colombianos en el Tour, el actual campeón Egan Bernal, que dejó claro que si no es él el de las opciones para ganar, que sea alguien de su equipo, el Ineos.



“A mí me gustaría que si no soy yo, sea alguien de mi equipo el que gane el Tour; ahora, si no es así, claro que me gustaría que otro colombiano lo ganara. Pero tampoco es tan fácil como decir que vamos a hacer una alianza todos los colombianos y nos vamos todos, damos relevos y llegamos”, declaró Egan.



Para el vallecaucano Járlinson Pantano, ganador de una etapa en el Tour de Francia, la propuesta es imposible porque todos los ciclistas se deben a sus equipos.



“A Nairo le paga el Arkea, a Egan el Ineos y así sucesivamente; no creo que se dé una alianza, a no ser que de pronto ayuden los colombianos que están más lejos en la general”, señaló Pantano.



Manifestó que “para ganarle a Roglic hay que tener una buena estrategia; lo otro es esperar que tenga un mal día, aunque es difícil porque se le ve muy fuerte”.

No es la Selección Colombia

Para el antioqueño Óscar de J. Vargas, quien corrió en cuatro ocasiones el Tour, hablar de una alianza no tiene sentido.



“Es que no estamos hablando de la Selección Colombia para pensar en eso; cada ciclista representa una firma y eso lo deben respetar. La única alianza sería algo puntual que se presentara en la carretera, por ejemplo que Roglic tuviera una crisis y que los demás se unan para darle pedal y sacarle ventaja”, aseguró Vargas.



Complementó el exciclista de Kelme, Postobón y Seguros Amaya que “el tema como lo plantea Nairo es como si en el fútbol hubiera arreglos entre jugadores de diferentes equipos. Eso no está bien. Qué tal que Egan, al que le paga el Ineos, le ayude a Nairo para ganar, siendo Nairo del Arkea. Es imposible”.



Así también lo ve el boyacense Fabio Parra, quien corrió en ocho oportunidades el Tour de Francia, siendo podio en la edición de 1988 con su tercer lugar.



“No es fácil una alianza entre colombianos. En la carretera se presentan esos acuerdos, pero son circunstanciales y pueden favorecer a un equipo y perjudicar a otro”, expresó Parra.



“A estas alturas, y cuando las diferencias en la general son tan estrechas, no va a haber alianzas porque todos tienen opción de llegar al podio. Además, los cuatro colombianos de mejor ubicación tienen chances de pelear el Tour y ellos están a la espera más bien de lo que pueda pasar de aquí hasta el final”, puntualizó Parra.



Así las cosas, las alianzas para el triunfo final solo serán entre sus mismos equipos, conscientes de que hay mucha carretera por delante.

Etapa con montaña

No hace falta estar en los Pirineos o los Alpes para diseñar etapas duras en el Tour: hoy, los ciclistas afrontarán la jornada más dura de esta edición, al menos sobre el papel, con siete puertos de montaña y final en el Puy Mary.



La etapa atraviesa el Macizo Central y cuenta con 191,5 kms entre Châtel-Guyon y el Puy Mary, un puerto de primera categoría y una pendiente, aunque con rampas de hasta el 15%, en la que los aspirantes al triunfo en París deberán demostrar sus fuerzas.



El Puy Mary, además, está precedido por la subida al Col de Neronne, que aunque esté catalogado como de segunda categoría, la pendiente media en sus 3,8 km de ascenso es del 9,1%.



Con la cima situada a solo 11 kms de la meta, este puerto debería ser el escenario de los primeros ataques entre los aspirantes al maillot amarillo.