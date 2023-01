¿Ahora qué sigue? Las posibilidades de Nairo Quintana para competir en este 2023

Nairo Quintana anunció este miércoles que no se retira del ciclismo, dando claridad a las especulaciones de periodistas que manifestaron el pasado lunes que ya no correría más.



Con ese panorama despejado, ahora la pregunta es: ¿Cuáles son las posibiliades de Nairo Quintana para competir en este 2023?



Un equipo World Tour

​Si bien es claro que todavía hay tiempo para competir con un equipo élite del ciclismo mundial, la sanción interpuesta por la UCI en contra de 'Nairomán' lo tiene alejado de ello.



Todo a raíz del 'Movimiento por un ciclismo creíble', del cuál hacen parte casi todas escuadras de las categorías World Tour y Pro Team. Este movimiento sería un impedimento para Quintana pues prohíbe a los equipos firmar con ciclistas que hayan tenido sanciones por dopaje.



Si bien Nairo no fue sancionado por dopaje, el estigma por haber sido encontrado con la sustancia del Tramadol en dos pruebas de sangre durante el Tour de Francia 2022, provocaría persecución y mala imagen para cualquier equipo que deseara fichar al colombiano.



"Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante", manifestó Nairo Quintana en la conferencia de prensa.



Lo claro por ahora es que parece estar muy lejos la posibilidad de competir en un equipo World Tour. Más allá del estigma y las barreras que el propio Quintana ha denunciado, la mayoría de escuadras ya se encuentran con nóminas completas o en la fase final de su pretemporada.



Correr en Colombia

Nairo Quintana fue claro en la conferencia de prensa de este miércoles que su deseo es correr al más alto nivel en el viejo continente.



"Agradezco a los equipos colombianos por brindarme la mano, pero estoy preparado para seguir representando a mi país. Estoy en disposición de ser contratado por algún equipo de la máxima categoria. Sigo hablando y haciendo puentes, tengo que viajar y sentarme con algunos de ellos para el futuro", comentó Quintana.



Por otra parte, 'Nairoman' confirmó que viajará en febrero a México para preparar lo que será el Gran Fondo de México y de ahí partirá a Europa para conversar con algunos equipos de allá y lograr cerrar algún contrato y así correr este 2023.