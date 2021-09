¿Ahora qué pasará?: incierto el futuro de Miguel Ángel López con el Movistar Team

La Vuelta a España terminó el domingo pasado con el título del esloveno Primoz Roglic, pero hay un capítulo que aún no se ha cerrado y es saber cuál será el futuro de Miguel Ángel López con Movistar.



El ciclista boyacense se retiró en la jornada 20, a un día de finalizar la prueba española por estar en desacuerdo con las decisiones de su escuadra, que según López lo perjudicaron en sus intenciones de defender el tercer lugar que hasta ese momento tenía en la clasificación general.



Una vez que López quedó descolgado del grupo de favoritos y empezó a perder tiempo y su plaza en el podio, llegó el momento crítico. El colombiano se negó a seguir en carrera.



Mientras que Movistar afirma que se tomará un tiempo para decidir qué pasará con Miguel Ángel López tras abandonar la Vuelta, algunos expertos consultados, consideran que el boyacense podría ser sancionado de forma drástica.



“Nos ha tocado vivir una experiencia que nunca había sucedido, pero los ciclistas son humanos. Él no fue capaz de solucionar un problema deportivo que se creó en el momento inicial en carrera. Al principio reaccionó, pero no pudo cerrar el hueco que aprovechó bien el Bahrain. A partir de ahí la situación se complicó“, dijo Eusebio Unzúe, jefe de filas del equipo español.



Sobre la renovación con el Movistar del ciclista colombiano, recientemente confirmada por el propio corredor y el equipo, Unzue no fue tajante a la hora de confirmar la ampliación del contrato. “Ese tema se verá, de momento hay que poner distancia y las decisiones que tomemos las valoraremos entre todos. La decisión se tomará mas adelante”, señaló.



A pesar de que López ofreció excusas el mismo sábado, la sensación que quedó es que se vendrá una dura determinación para el corredor de 27 años.



“Esa reacción puede generar que los manager de los equipos empiecen a analizar a los corredores colombianos como débiles mentalmente, algo que no es bueno para el ciclismo nacional. Seguro le impondrán una sanción económica”, comentó Luis Fernando Saldarriaga, DT de ciclismo.



Por su parte, Jairo Chávez Ávila, periodista especializado en ciclismo considera que “podrían darse dos escenarios para Miguel Ángel. Uno es tener una sanción económica y la otra podría darse una cancelación del contrato, algo que sería lesivo para su carrera deportiva, pues otros equipos lo pensarían dos veces para ficharlo y más cuando tienes unos antecedentes de reacciones airadas no recomendables”.