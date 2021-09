Agente de Egan Bernal desmiente su salida del Ineos: "Él está muy feliz en el equipo"

El mundo del ciclismo se movió a raíz de los rumores de la posible salida de Egan Bernal del equipo Ineos, después de que terminara su participación en La Vuelta a España 2021.



Fue el periodista italiano Beppe Conti quien afirmó que “las relaciones entre el colombiano y el Ineos estarían en un punto complicado". Declaración que cogió mucha fuerza luego de que saliera una versión donde acercaban al cundinamarqués con Chris Froome en el Israel Startup Nation.



Sin embargo, este lunes el agente del ciclista Giuseppe Acquadro salió al paso a las afirmaciones y aclaró unos puntos sobre la situación de Egan y su equipo.



“Egan tiene un contrato de dos años con Ineos Grenadiers y está feliz en el equipo. Ya se está enfocando en el Tour de Francia del próximo año y no sé de dónde viene esta historia”, afirmó el representante del pedalista a la página especializada www.cyclingnews.com.



"Todavía le quedan dos años de contrato, no sé qué puede pasar porque es mucho tiempo y no puedo predecir el futuro, pero está muy feliz en el equipo. Está contento con su equipo y sus compañeros. Ya tiene una muy buena relación con Adam Yates luego de la Vuelta a España. Lleva allí tres o cuatro años y está asentado. Está feliz", destacó Acquadro.



Egan Bernal terminó sexto en La Vuelta a España y desde ya con el Ineos comienza su preparación para el Tour de Francia del próximo año, donde buscará conseguir su segunda corona en la vuelta 'gala'.