¡A valorar más! La respuesta de Nairo a quienes critican el nivel de los colombianos en el Tour

Francisco Henao

Nairo Quintana se desahogó después de la etapa 19 del Tour de Francia, que se cumplió este viernes.



El ciclista boyacense tenía una espina y luego de descansar un poco, respondió con algo de malestar a las críticas que muchos han hecho por la floja campaña de los ciclistas colombianos en la ronda gala.



"En algún año hicimos para Colombia seis podios en las tres grandes: Esteban (Chaves) dos, Rigo (Urán) dos y yo hice dos. La gente creía que era fácil y ahora si no es ganar, no es bueno. Pero los tiempos van pasando, unos se hacen viejos, otros van viniendo. Finalmente, nada es fácil", dijo el líder del Arkea Samsic.



Nairo, que estuvo muy cerca de ganar el Tour y que ha sido protagonista de las grandes carreras, triunfando en el Giro y en la Vuelta a España, dejó muy claro que seguirá intentando la victoria final en Francia.



"Hay equipos que van mejorando y creciendo. Lamentablemente no he tenido el equipo fuerte como esperaba y tenemos que seguir pasando de esa manera. Hay que decirle a la gente que no es fácil, pero se mantienen las ganas de seguir luchando varios años", señaló el ciclista.