Ricardo Micolta Angulo

Christian Eriksen sueña con volver: "Gracias a todos por el apoyo, no me rindo"

El volante de la Selección de Dinamarca, Christian Eriksen, expresó su admiración por todos los mensajes de aliento que ha recibido en las últimas horas, después del paro respiratorio que sufrió el pasado sábado en la Eurocopa, en el duelo entre su selección y Finlandia.



El jugador del Inter de Milán envió un mensaje de agradecimiento que ha sido difundido este lunes por la Gazzetta dello Sport.



"Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó", dijo Eriksen, quien mantendrá en observación.



Por su parte, el agente del exjugador del Ajax y Tottenham, se sorprendió por la preocupación y por el gran número de mensajes.



"La mitad del planeta contactó con nosotros, todo el mundo se preocupó. Ahora sólo tiene que descansar. Con él están su mujer y sus padres. Seguirá en observación aún mañana (lunes), quizá también el martes", le comentó el agente al medio italiano.



En la Gazzetta, su agente asegura haber visto a Eriksen "feliz, porque se dio cuenta de todo el amor que le rodea, de los mensajes que llegaron de todo el mundo".



"Quedó especialmente conmovido por los llegados del mundo del Inter; no sólo de sus compañeros, con los que habló en un chat, sino de los aficionados. Christian no se rinde, él y su familia dan las gracias al mundo entero", indicó Martin Schoots.



El sábado, el club milanés, en el que juega desde 2020, su presidente Steven Zhang, su exentrenador Antonio Conte y el nuevo técnico Simone Inzaghi, así como sus compañeros, dieron su apoyo al danés de 29 años, después de su problema cardíaco contra Finlandia.



Romelu Lukaku, su compañero y rival de Dinamarca el jueves, le dedicó los dos goles marcados con Bélgica.