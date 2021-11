Carlos Osorio: Ser voluntario, todo un legado en los Juegos Panamericanos de Cali

Santiago de Cali tiene el honor por estos días de celebrar nuevamente unas justas continentales. Hace 50 años albergó los Panamericanos del 71, un evento que cambió la historia de la ciudad de forma positiva.



Ahora recibió la confianza de Panam Sports para organizar la primera edición de los Juegos Junior, un certamen que hace florecer el espíritu deportivo de los caleños.



Una de las personas más emocionadas por este nuevo desafío deportivo y organizativo es Carlos Osorio, que fue voluntario en 1971 y ahora repite esa misma labor en los escenarios de la capital vallecaucana.



A sus 15 años vivió una de sus mejores experiencias, estar cerca de sus ídolos en el atletismo, disciplina que practicó durante varios años representando al Valle.

Carlos Osorio, voluntario en los VI Juegos Panamericanos de Cali 1971. Foto: especial para El País

“Es un privilegio que yo tenga la oportunidad de ser voluntario en dos eventos que han sido muy importantes para Cali. En 1971 hacía parte de la Liga Vallecaucana de Atletismo y me ofrecí para estar presente en los escenarios donde se desarrolló esta disciplina”, comentó don Carlos.



En los primeros juegos que organizó la capital vallecaucana, este caleño e hincha fiel del Deportivo Cali tuvo la misión de ser auxiliar de logística en la competencia de salto largo, luego hizo presencia en el centro de prensa y recuerda que le tocó colocar las banderas de los países en el tablero del estadio Pascual Guerrero, en la ceremonia de clausura.



“Vi en directo la competencia de salto largo, donde el cubano Pedro Pérez hizo historia en el atletismo al implantar una marca mundial en triple salto de 17,40 metros, con la que ganó esa disciplina en los Juegos Panamericanos de Cali. Recuerdo que estuve presente en la prueba de los 10 mil metros, donde el colombiano Álvaro Mejía fue tercero, quien era la esperanza del país para alcanzar medalla”, acotó.



Con mucha nostalgia evoca a su memoria para hablar de lo era Cali en esa época. “Antes de las justas del 71, la ciudad solo tenía dos o tres vías de doble carril. Ampliaron la Calle 5, construyeron la Autopista Suroriental y ni hablar de los escenarios que se construyeron para tener dos unidades deportivas muy completas. Fue un incremento de ciudad inmenso y la gente, en los barrios, se preparó para que luciera bella. Desde ese momento somos la ‘Capital Deportiva de América’”.



El deporte es algo que lleva en la sangre. Por eso tomó la decisión de postularse para ser voluntario ahora en los Panamericanos Junior, a sus 65 años, convirtiéndose de esa manera en el único servidor que cuenta con la experiencia de laborar en un certamen de gran magnitud.



“Motiva ver estos atletas jóvenes que en unos años se pueden convertir en campeones mundiales y olímpicos”, indicó este vallecaucano, que además tiene la fortuna de ser padre de Viviana, una leyenda del patinaje artístico del departamento y quien fue subcampeona del mundo en 2016, y que también alcanzó tres medallas de bronce en justas orbitales.



Con orgullo cuenta que ser voluntario es una tarea que nace de la pasión y amor por el deporte. “En estos primeros días de los Panamericanos Junior he estado en el coliseo El Pueblo, en la disciplina de gimnasia, pero estamos preparados para cualquier labor”, explicó.



Asegura que vivirá este evento con el tiempo y dedicación que a sus años la vida le permite disfrutar.

Carlos Osorio junto a su hija Viviana, subcampeona del mundo en patinaje artístico en 2016. Foto: especial para El País

Quiso participar nuevamente de esta experiencia para aportar su granito de arena y que Cali tenga su mejor cara a los invitados internacionales que han llegado a muestra ciudad.



“Soy pensionado, no tengo compromisos de trabajo y chévere volver a estar en esta fiesta deportiva”, apuntó don Carlos, quien dedicó gran parte de vida laboral a trabajar en el Grupo Carvajal, una de las empresas tradicionales de la región.



Un ejemplo para los jóvenes voluntarios

Muchos jóvenes no lo identificaban sino hasta que Carlos fue uno de los encargados de hacer el juramento de los voluntarios en días previos al inicio de las justas.



Desde ese momento, muchos de sus compañeros ahora le preguntan cómo fue esa experiencia en 1971, una oportunidad para transmitir todos sus conocimientos y entregar un mensaje de Cali como epicentro de grandes eventos deportivos a lo largo de la historia.



Carlos Osorio hace parte de los 3000 voluntarios, quienes representan la hospitalidad y solidaridad de caleños.



Es tanto el sentimiento de servir con su desinteresado aporte a las justas, que este exatleta no duda a la hora de afirmar que “seguirá siendo voluntario”.