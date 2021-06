Juan Carlos Pamo

Camilo Villegas no descansa y va al Palmetto Championship del PGA Tour

Estamos frente a un nuevo episodio de la basta historia del PGA Tour, en el que nace el Palmetto Championship at Congaree, un nuevo torneo que pasa a integrar la fase regular 2020-2021, en Ridgeland (Carolina del Sur, Estados Unidos).



Por segundo año consecutivo, el RBC Canadian Open se bajó del calendario del PGA Tour por la pandemia de Covid-19, así que el circuito vio la ocasión de materializar en esta fecha una iniciativa que tenía varios años en el papel, y ahora se hace realidad. En el marco de un evento golfístico que va a contar con buena parte de las estrellas del circuito, se siembra una ambiciosa iniciativa filantrópica.



Un colombiano integrará el 'field' de esta semana en el Palmetto Championship, y será Camilo Villegas. El antioqueño logró su ingreso amparado en la categoría 32 de excepción en el circuito, reservada para aquellos jugadores listados del puesto 125 al 150 en la pasada campaña de la FedEx Cup.



Las dolencias lumbares que lo llevaron a ausentarse por tres semanas de mayo parecen hacer mella en Villegas, quien quedó 69 en el Charles Schwab Challenge y falló el corte del Memorial Tournament, un par de modestos resultados que contrastan con el buen andar que tenía antes de la lesión.



Nueve cortes superados, igual número de fallados y un retiro, son las cifras que expone Villegas a instancias de completar la veintena de participaciones en el presente curso del PGA Tour, circuito en el que busca normalizar su condición. Para ello deberá sumar algo más de una docena más de puntos en la FedEx Cup, clasificación en la que actualmente se halla en el puesto 104 con 274 unidades.



A una semana del U.S. Open, el colombiano Juan Sebastián Muñoz decidió ausentarse del Palmetto Championship. Recordemos que el bogotano tenía su tiquete asegurado al tercer 'major' del año gracias a aquel octavo puesto en el Tour Championship 2020.



Retomando la bonita historia que encierra esta versión inaugural del Palmetto Championship, se realizará en el Congaree Golf Club, un campo diseñado por Tom Fazio en Jasper County, una de las comunidades más pobres de Carolina del Sur, y que es propiedad de dos únicos socios, Dan Friedkin y Robert McNair, quienes fundaron el club con el objetivo de destinarlo a la beneficencia.



La bolsa de premios de esta semana asciende a 7,3 millones de dólares, y como ya se apuntaba, tendrá como aliciente adicional un último cupo al U.S. Open, reservado para el campeón del próximo domingo.