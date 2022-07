Camilo Aguado es el nuevo campeón del Abierto Nacional de golf realizado en Cali

El 74° Abierto de Colombia 'Copas Joaquín y Tomás Sampero Brush', en el Club Campestre de Cali, conoció a sus ganadores este domingo en un hermoso día; Camilo Aguado se quedó con el botín de 30.000.000 de pesos con un total de -9.



Así como el sábado, el sol acompañó toda la jornada para poder disfrutar de una gran jornada de golf en el club caleño, cuyo campo puso a prueba a un buen puñado de los mejores jugadores del país.



La victoria de Aguado se cimentó en cuatro rondas bajo par, esta última con 68 (-3) para sacarle cinco golpes a Juan Sebastián Roa y Carlos Ardila (Tennis Golf), segundos en -4.



Camilo arrancó con los 'birdies' en el hoyo 2 y continuó en el 5, 6 y 7 por la primera vuelta. En la segunda le bajó un golpe al 17, pero le sumó uno al 12 y 15.



"Ahorita que pensaba en que gané, siento que estoy logrando cosas que nunca pensé. Comencé a jugar golf tarde, nunca vi posible llegar a este nivel... Todo es un poquito surreal. Estoy muy contento, venía de varios torneos muy cerca y poder decir que gané es muy positivo", comentó Aguado.



De esta manera, el bogotano consiguió su segundo triunfo como profesional después de ganar el Campeonato Nacional de Profesionales 2019 en el Club Campestre La Sabana y en un año en el que ha tenido bastante regularidad en el PGA Tour Latinoamérica.



En dicho circuito superó todos los cortes de la temporada y ganó entrada al 'Second Stage' del 'Q-School' del Korn Ferry Tour. La victoria, además, le llega en gran momento para lo que será su participación en lo que queda del calendario del PGA Tour Canada.



Ahora bien, en cuando a los caballeros aficionados el ganador fue Ardila en -4 y logrando una seguidilla de conquistas envidiable desde que retomó el amateurismo: Abierto de Bucaramanga, Abierto de El Rodeo y Abierto de Colombia.



El cucuteño cerró el torneo con tarjeta de 71 (E), suficiente para superar por nueve impactos a Nicolás Quintero (CC Cali) y diez a Mateo Payán (CC Cali).



Por el lado de las damas aficionadas, líder desde el jueves, María José Marín (Farallones) se quedó con la victoria de manera contundente con nueve golpes de diferencia sobre Sofía Torres (Club Militar) y Ana Sofía Murcia (Club Militar), segundas en +9.



Aunque la caleña firmó tarjeta de 73 impactos (+2) y quedó en pares total, logró mantener el buen nivel que demostró dos semanas atrás en los Estados Unidos en el North & South Women's Amateur y el US Girls' Junior, en este último siendo semifinalista.



La ronda final de 'Majo' contó con 'birdies' en las banderas del 4, 8, 15 y 18, mientras que sumó 'bogeys' en las del 1, 5, 10, 17 y un doble 'bogey' en el 12.



Con 16 años, Marín suma a su palmarés el Abierto por primera vez en un 2022 en el que se ha coronado en el Junior Orange Bowl, Torneo Aficionado de La Pradera, el Master Internacional de Farallones, el Torneo Internacional de Cartagena y el Abierto de Bucaramanga.



El próximo año la jugadora de Farallones iniciará su carrera universitaria con University of Arkansas, en los Estados Unidos, y ante la atenta mirada de sus 'coaches' en Cali parece no tener techo en estos momentos.



De esta manera cerramos dos excelentes semanas en el Club Campestre de Cali, al cual le agradecemos por su excelente disposición y trabajo para que el Abierto saliera de la mejor manera. Siempre será un gusto venir a trabajar con ustedes por el golf nacional.