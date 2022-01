Cali será sede las finales de la Liga Profesional de Futsal 

El Coliseo Evangelista Mora, de Cali ‘Ciudad Deportiva’, será escenario este fin de semana y a puerta cerrada, entre el 9 y el 10 de enero, de la semifinal y final de la Copa Profesional de Futsal. La semifinal tendrá los enfrentamientos entre Utrahuilca y Deportivo Meta el domingo 9 a partir de las 5:10 p.m., en tanto que Icsin (del Valle del Cauca) y Real Antioquia lo harán en la otra llave a partir de las 7:10 p.m.



Los ganadores se enfrentarán el lunes 10 de enero a partir de las 8:10 p.m., con transmisión del canal WIN Sports+ y a través de WIN Sports Online.



El alto número de contagios de Covid-19 en la capital vallecaucana obliga a que el certamen no pueda contar con presencia de aficionados en las graderías, ya que el objetivo de la Administración Distrital es salvaguardar la integridad y salud de la ciudadanía.



La medida de cancelar durante la presente y las dos próximas semanas conciertos y eventos masivos fue anunciada por el alcalde Jorge Iván Ospina.



Por su parte, el secretario de Deporte y Recreación de Cali, Carlos Diago, confirmó que siguiendo las instrucciones del mandatario local, los partidos definitivos de la Liga Profesional de Futsal no tendrán entrada de público.



Este año la capital vallecaucana será anfitriona de eventos deportivos de magnitud como la Copa América Femenina -en la que la ciudad será la sede de la Selección Colombia y la final-, así como el Mundial de Atletismo Sub 20.