Cali abrió competencias nacionales de Bolo 2020

Daniel Molina Durango

Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, se cumplieron ya los dos primeros días de competencia, en desarrollo de dos eventos nacionales de bolo, con sede en cali, Capital Deportiva de Colombia. Se trata del Campeonato Sub 35 y el Campeonato Segunda Fuerza. Paricipan 74 bolicheros de Colombia.



Valle del Cauca dominó estas primeras jornadas acumulando tres medallas oros en la categoría Sub 35 y tres más en Segunda Fuerza, para sumar 6 doradas, 6 de plata y 5 bronces.



Los medallistas dorados son de la sub 35 fueron Mauricio Martínez (Sencillo masculino), Juliana Franco (Sencillo femenino) y Jorge Luis Tello y Mauricio Martínez en doble masculino.



En la segunda fuerza brillaron Gloria Arango en sencillo femenino, Mariana Santos y Martha Trujillo en doble femenino y Cristian Lores y Rodrigo Charry en dobles masculino.



Luego de estos dos eventos, desde el 31 de octubre se cumplirá con el zonal del Nacional de Menores Sub 12 y Sub 13 y posteriormente desde el 11 noviembre se inicia el Nacional Juvenil sub 16- 18 y sub 21.



Luego el turno será para el Nacional Señior y Super Senior. Del 24 al 30 también con sede en Cali se desarrollará el Campeonato Nacional Ëlite y se cierre del 3 al 10 de noviembre con el Suramericano y el Centro Americano Juvenil, unificado en un solo evento, por efectos de la pandemia.