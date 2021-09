Cae el telón: últimos destellos de la llama de los Paralímpicos "más importantes" de la historia

Con la entrega de las últimas medallas de los Juegos Paralímpicos este domingo, Tokio se prepara para ceder el testigo a París, próxima sede en 2024, durante la ceremonia de clausura, con la esperanza de que la pandemia que impidió la presencia de público en el evento haya terminado para entonces.



El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI) elogió este domingo "la edición más importante de los Juegos Paralímpicos", habida cuenta de los riesgos que pesaron sobre su celebración.



La última ola de la epidemia en Japón ha hecho mella en los espectadores de las sedes paralímpicas y en el primer ministro, Yoshihide Suga, cuya popularidad ha caído en picado, tanto por su gestión de la crisis sanitaria como por su obstinación en la organización de los Juegos.



"No tengo ninguna duda sobre el hecho de que fue la edición más importante de los Juegos Paralímpicos, por la pandemia. Porque hemos dado voz a 1.200 millones de personas con discapacidad", señaló en rueda de prensa Andrew Parsons, para quien el "movimiento paralímpico es más fuerte que nunca" a pocas horas de que se extinga la llama en el Estadio Nacional de Tokio.



"Hubo dudas durante los dos últimos años, en los cuales pensaba que estos Juegos no tendrían lugar", recordó el día anterior el vocero del CPI, Craig Spence.



A pesar de las inéditas condiciones, los doce días de competición generaron imágenes y emociones fuertes. Como las de los oros conseguidos por la esgrimista italiana 'Bebe' Vio y por el saltador alemán Markus Rehm, apodado 'Blade Jumper', a quien se le negó su participación en los Juegos Olímpicos por su prótesis de carbono.



También atrajeron los focos los dos deportistas afganos participantes en Tokio huidos en el último momento de Kabul, que cayó en manos de los talibanes. Según Spence, el CPI les propuso llevar la bandera de su país en la ceremonia de clausura, algo que no habían podido hacer en la inaugural por su ausencia.



La mayoría de los deportistas, que como el CPI temieron una anulación de los Juegos, mostraron su alegría por poder competir, incluso aunque no hubiera nadie en las gradas para verlos o apoyarlos.



"Suena a hueco"

No obstante, algunas voces expresaron lo rara que era la situación: "Estos grandes recintos sin espectadores es la imagen que voy a conservar de estos Juegos", comentó el jugador de tenis de mesa francés Fabien Lamirault. "Aunque lo supiéramos de antemano, cuando estás ahí dentro y suena a hueco se siente extraño".



Los deportistas ya miran a París-2024 con la esperanza de reencontrarse con el público.



En el plano deportivo, los huéspedes japoneses tuvieron una buena actuación. Su delegación récord de 254 deportistas se colgó 13 oros. Una cifra alejada de su participación en los Juegos Olímpicos, donde lograron un récord de 27 oros, pero muy superior a la de Rio-2016, cuando no consiguieron ningún oro.



De su lado, China cerró estos Juegos Paralímpicos con 207 medallas, 96 de ellas de oro, y terminó el evento como líder del medallero, como ha sucedido en cada edición desde 2004.