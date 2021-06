'Cachorro' Merizalde es líder de la II Parada de la Gira Nacional en el Club Farallones

Daniel Molina Durango

La contienda entre Manuel José Merizalde (El Rincón) y Carlos Rodríguez (Farallones) continúa en la Gira Nacional SIESA Mid-Amateur de Hándicaps Bajos; después de la emocionante I Parada en Pereira, en la que ganó Rodríguez, ahora llevaron la disputa al club en el que él juega como local. Por ahora el que va ganando es Merizalde.



El clima parecía que no iba a ser benevolente con el juego de este jueves en la primera ronda de la II Parada en el Club Farallones. Una llovizna, por momentos con tinte serio, acompañó el inicio de las acciones de las 6:30 a.m. por cerca de una hora para luego mejorar hasta el final.



Además, en cuanto a la logística, el club anfitrión respondió de gran manera a las necesidades desde la llegada de la delegación de la Federación Colombiana de Golf días atrás. Por lo cual, marche una felicitación y agradecimiento para ellos por acoger este evento de gran importancia para el golf nacional.



En cuanto al juego, retomando, en las cuatro categorías el único que logró firmar tarjeta bajo par fue 'Cachorro' Merizalde con 70 impactos (-3) en la Primera Categoría gracias a cinco 'birdies' y dos 'bogeys'.



Por su parte, en la segunda posición se encuentra 'Caliche' Rodríguez al realizar 73 golpes (E) y el Top-3 lo cierra Santiago Caicedo (CC Cali) con tarjeta de 75 (+2).



Entre tanto, en la Segunda Categoría quien va liderando es Sebastián Aristizabal (Club Manizales) con una ronda de 77, segundo es José María Martínez (El Rodeo) con 81 y luego aparecen John Andrés González (Bucaramanga), Andrés Fajardo (Farallones) y Juan Carlos Cárdenas (Farallones) con 84.



Ahora, en la Tercera Categoría, el que asaltó el primer lugar fue John Alexander Páez (CC Armenia) con 83 golpes y lo siguen Raúl Antonio Sánchez (La Sabana), Guillermo Francisco Barrero (El Peñón) y Diego Fernando Valencia (Farallones) con 84.



En la Cuarta Categoría, por último, el líder es José Fernando Manrique (CC Armenia) después de hacer 80 impactos sacándole una buena diferencia a Carlos Fernando Lizarazo (Farallones) que hizo 86 y John Diego Sánchez (La Cima) que hizo 87.



Las acciones en esta II Parada de la Gira Nacional SIESA Mid-Amateur de Hándicaps Bajos se reanudarán el viernes desde las 6:30 a.m.