¡Buenas noticias! Jugador de la NFL es dado de alta del hospital tras sufrir un paro cardíaco

El jugador de football americano Damar Hamlin fue dado de alta del hospital para completar su recuperación en casa, más de una semana después de sufrir un paro cardíaco durante un partido de la NFL, dijo su equipo el miércoles.



En un comunicado, los Bills dijeron que Hamlin se sometió el martes a una evaluación médica y neurológica integral en un hospital de Buffalo, Nueva York, luego de haber sido trasladado allí desde Cincinnati un día antes, y que estaba listo para ser "dado de alta de manera segura".



El defensa de 24 años quedó en estado crítico el 2 de enero tras colapsar durante el partido de los Bills con los Cincinnati Bengals, lo que obligó a suspender el encuentro.



"Hemos completado una serie de pruebas y evaluaciones, y en consulta con los médicos del equipo, confiamos en que Damar puede ser dado de alta de manera segura para continuar su rehabilitación en casa y con los Bills", dijo Jamie Nadler, médico de cuidados intensivos, en un comunicado.



El estremecedor episodio, en el que el personal médico del equipo reanimó a Hamlin en el campo antes de que lo llevaran al hospital en ambulancia, una vez más puso bajo escrutinio la rudeza física en el deporte más popular de Estados Unidos, aunque la causa precisa de la emergencia médica de Hamlin aún se desconoce.



Mejoría constante

Hamlin ha progresado constantemente desde que fue hospitalizado, recuperó el conocimiento el miércoles pasado y se dirigió a sus compañeros de equipo a través de una videollamada el viernes.



Fue dado de alta del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati e ingresado en el hospital de Buffalo el lunes.



Hamlin tuiteó su agradecimiento al personal médico de Cincinnati y expresó su gratitud por la buena voluntad en todo el mundo del deporte. "El mismo amor que todos me han mostrado es el mismo amor que planeo devolver al mundo y más", tuiteó el lunes.



Timothy Pritts, médico de UCMC, dijo el lunes que Hamlin había visto la victoria de los Bills 35-23 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo desde su habitación del hospital, reaccionando con entusiasmo cuando su compañero de equipo Nyheim Hines devolvió la patada inicial de 96 yardas para un touchdown.



"Estaba más que emocionado", dijo Pritts. "Cuando se corrió el saque inicial, saltó arriba y abajo, se levantó de su silla y activó todas las alarmas posibles en la UCI en el proceso". Pritts dijo que el tiempo de recuperación normal para alguien en la situación de Hamlin estaba en el rango de "semanas a meses".



"El objetivo de cada paciente que ha sufrido una enfermedad o lesión grave es que regrese lo más cerca posible de la línea de base", dijo Pritts.



El médico anticipó que "probablemente" el deportista tendrá que afrontar "terapia o trabajo en red con varios especialistas", pero advirtió que "parece estar neurológicamente completamente intacto y no hay razón para creer que no continuará su camino hacia la recuperación".