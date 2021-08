Bolívar venció a Atlántico y domina el Nacional de Voleibol masculino que se juega en Cali

Bolívar asumió el primer lugar del Torneo Nacional de Voleibol que se desarrolla en Cali, al vencer 3-0 en el cuarto día de competencias a su similar de Atlántico con parciales 25-17; 25-17 y 25-22 .



Fue un juego sin complicaciones para los bolivarenses que dirigidos por el cubano Raúl Vilches impusieron la experiencia de sus internacionales Daniel Córdoba y José Polchlopek, quienes juegan en España; Renzo Mendoza, en República Checa, y Sebastián Giraldo, en Francia, entre otros.



Los de Cartagena superan por un punto a los antioqueños que descansaron en la jornada y con 14 unidades quedaron en la segunda posición. Ambos sextetos se miden este viernes a las 6:00 de la tarde en el juego estelar de la jornada.



En los otros cotejos de este jueves, Valle B venció a Colombia 3-1 , con sets 22-25; 25-20; 25-23 y 25-22, mientras que Valle A dominó sin inconvenientes a Córdoba 3-0 con parciales 14-25; 24-25; 12-25 y está tercero con 10 puntos.



Programación del viernes

2:00 pm: Colombia Vs Córdoba.

4:00 pm: Valle A Vs Atlàntico.

6:00 pm: Bolívar Vs Antioquia.



El Campeonato Nacional de Voleibol Mayores Masculino organizado por la Liga del Valle tiene el apoyo de Indervalle y la Secretaría del Deporte de Cali.