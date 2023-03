Verstappen y Alonso marcaron el ritmo en los ensayos del GP de Australia de F1

El vigente doble campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) firmó el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) mandó en la segunda, perturbada por la lluvia, este viernes en Melbourne.



El neerlandés y el español fueron los únicos en bajar de la barrera del minuto y 19 segundos, confirmando lo que se ha visto en las dos primeras carreras de la temporada: Red Bull es el gran dominador y Aston Martin la sorpresa del Mundial.



A pesar de que los resultados de los libres del viernes no son siempre reveladores de lo que va a pasar el sábado en la clasificación, se pueden extraer lecciones, sobre todo de la primera sesión, ya que la segunda estuvo marcada por la lluvia tras solo 15 minutos.



Red Bull, que ha volado en los grandes premios de Baréin y Arabia Saudita, consiguiendo las dos poles positions y las dos primeras plazas en ambas carreras, parece en buena posición para continuar su dominación.



Sin embargo este viernes el mexicano Sergio Pérez se dejó la segunda plaza, lograda sorprendentemente por el británico Lewis Hamilton (Mercedes) al final de la primera sesión, y fue séptimo en la segunda, justo antes de la lluvia.



Vestappen, que comenzó mal en las dos primeras sesiones, en una por un trompo y en la otra por una salida de pista, fue primero y tercero, por lo que es el favorito para la pole position.



El otro piloto Mercedes, George Russell, fue cuarto en la segunda tanda.



- Los Ferrari mejoran -

Alonso, de 41 años y campeón mundial en 2005 y 2006 con Renault, parece rejuvenecer cada vez que se sube a su Aston Martin.



"Ha sido un buen viernes para nosotros, todavía tenemos trabajo para mañana pero por el momento el coche parece comportarse bien. No está previsto que llueva el sábado y nos gustaría que fuera así, en las dos primeras carreras hemos competido en seco", analizó Alonso.



Los Ferrari, decepcionantes hasta ahora, tuvieron una buena jornada, con la segunda plaza del monegasco Charles Leclerc, vencedor en Australia la pasada temporada, en la segunda sesión del día. Antes había sido sexto.



Su compañero, el español Carlos Sainz, fue quinto en ambas sesiones.



"Hicimos algunos cambios en los reglajes y fue interesante ver que vamos en la buena dirección. Esto no quiere decir que seamos tan rápido como nuestra competencia, que parece que está un poco por delante de nosotros", dijo Leclerc.



Alpine se confirmó como la quinta fuerza de la parrilla. Tras su decepcionante 16º puesto en la primera sesión, el francés Esteban Ocon fue sexto en la segunda, mientras que su compatriota Pierre Gasly acabó las dos veces en el Top-10 (8º y 10º).



McLaren, en gran dificultad en las dos primeras carreras, resurgió gracias a Lando Norris (8º y 7º), mientras que el australiano Oscar Piastri fue 14º y 12º ante su público