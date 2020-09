Tatiana Calderón va por la carrera de su vida en las míticas 24 Horas de Le Mans

Juan Carlos Pamo

La piloto colombina Tatiana Calderón ya está preparada para hacer realidad uno de los más grandes sueños que tiene todo piloto en el mundo, correr las míticas 24 Horas de Le Mans este fin de semana.



La colombiana de la Escudería Telmex Claro liderará la tripulación del Richard Mille Racing Team en las 24 horas de Le Mans, en la categoría LMP2, la más nutrida y competitiva de la parrilla con 24 de los 60 autos inscritos en las cuatro divisiones que conforman la parrilla de la clásica carrera de duración que conmemora su edición 88.



Tatiana pilotará el prototipo número 50 que será operado por el equipo Signatech, ganador en tres de las últimas cuatro ediciones en la división LMP2. Sus compañeras de equipo serán la holandesa Beitske Visser, con quién corrió en el circuito de Spa-Francorchamps a principios de agosto en la segunda válida del campeonato European Le Mans Series, y la alemana Sophia Floersch, conformando el único equipo femenino en las categorías de prototipos desde 1991 y el vigésimo quinto en toda la historia de la carrera de resistencia con mayor tradición.



Visser reemplazará a la británica Katherine Legge, quién era parte del plan original del equipo, pero que continua su recuperación tras el fuerte accidente que sufrió en el previo de la valida inaugural del campeonato European Le Mans Series.



Tatiana llega a su primera participación en Le Mans con dos carreras de preparación junto al equipo en el campeonato European Le Mans Series, en Paul Ricard y en Spa-Francorchamps, consiguiendo un quinto y un sexto lugar, respectivamente. Sin embargo, la colombiana sabe que las exigencias del circuito semipermanente de 13.6 kilómetros, 38 curvas y largas rectas en las que se superan los 330 kilómetros por hora, serán muy diferentes de lo que hasta ahora ha enfrentado.



Según Tatiana: “Somos una alineación de debutantes por lo que será un gran reto, especialmente el primer día con la clasificación, pero sin duda las dos carreras en ELMS han sido una muy buena preparación y el equipo ha hecho un súper trabajo. Tendremos mucho por aprender con los turnos nocturnos, el tráfico pues serán más autos de lo acostumbrado, así como los cambios en las condiciones propios de una carrera tan larga, pero estamos listas para afrontarlo. Echaremos mucho de menos a Katherine este fin de semana, pero esperamos tenerla pronto de vuelta en el equipo 100% recuperada.”



Aunque Tatiana afronta por segunda vez en el año una carrera de 24 horas, tras haberlo hecho por primera vez en enero pasado en Daytona, el reto de Le Mans es muy diferente y de un mayor nivel, pues estará en la categoría de prototipos más competitiva y en la que se alinearán, además de varios ganadores previos de la carrera, varios ex pilotos de Fórmula 1.



“Estoy muy contenta de finalmente poder hacer mi debut en Le Mans después de esta larga espera e incertidumbre. Obviamente será diferente en muchos aspectos, pues deberíamos haber corrido en junio y en vez de eso tuvimos las 24 horas de Le Mans virtuales, que como equipo nos ayudaron a preparar mejor la carrera, a conocernos y entendernos mejor. Será una edición inusual pues el formato también será diferente y tendremos que adaptarnos muy rápido porque todo será el jueves, las prácticas libres y la clasificación. No habrá fans, tampoco habrá desfile en el centro de Le Mans, será distinto, pero no deja de ser la carrera que como piloto siempre sueñas correr”, comentó Tatiana Calderón.



Este año, debido al entorno generado por la pandemia de Covid-19, Le Mans se disputará con una programación comprimida en cuatro días, mucho menos de lo usual, pues no contará con la acostumbrada sesión de pruebas que se lleva a cabo semanas antes de la carrera, por lo cual, para los debutantes, será un desafío incluso mayor del usual en el que tendrán menos tiempo para familiarizarse con las características únicas del circuito de La Sarthe, como también se conoce al trazado por su ubicación en dicho departamento de esta región del noroeste francés.



La carrera, que fue aplazada de su fecha original y acostumbrada en junio, también tendrá por ello condiciones diferentes, probablemente con temperaturas algo más frescas en la tarde y en la porción nocturna que debido a la época del año también se hará más extensa.



Adicionalmente la ausencia de público generará una atmósfera completamente diferente a lo que ha sido en años anteriores en un evento que suele congregar a más de 300 mil seguidores durante el fin de semana. A pesar de esto, Tatiana afronta con gran entusiasmo su estreno en la más tradicional de todas las carreras de resistencia y una de las tres más prestigiosas del automovilismo junto al Gran Premio de Mónaco y las 500 Millas de Indianápolis.