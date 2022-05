Tatiana Calderón, top-15 en caótica carrera en Indianápolis y lidera su primera vuelta en IndyCar

La corredora Tatiana Calderón llevó a cabo este sábado una gran competencia en el trazado mixto del Indianápolis Road Curse, quinta ronda del campeonato de IndyCar, capturando el top-15 en una competencia caótica y bajo la lluvia.



Con este resultado, la piloto Telmex Claro se llevó 15 puntos más este sábado a su cuenta personal, más 1 por vuelta liderada en la competencia, en el giro 36, en lo que fue su mejor posición en la competencia para la corredora que sigue con paso firme avanzando en esta muy competida categoría y en lo que ha sido su mejor resultado hasta ahora.



No obstante, en los últimos dos reinicios Tatiana fue chocada por detrás, pero logró sobrevivir a una carrera caótica y donde los errores eran posible en cada tramo, consiguiendo rodar de la mejor forma para rescatar el top-15, aunque sin duda pudo llegar al top-10.



La piloto de Escudería Telmex Claro al mando del ROKiT Chevrolet No.11 del equipo AJ Foyt tomó la partida de esta fecha de la posición 25, para ir a negociar 85 vueltas pactadas al trazado de 3.925 kilómetros de pista. Sin embargo, dadas las condiciones, la carrera ha sido terminada por tiempo y no por los giros pactados.



Así las cosas, Tatiana ha cerrado en la vuelta del líder, en el giro 75, con cinco detenciones en los pits y 15 pases en carrera, lo que finalmente le ha dado buenos dividendos a piloto del AJ Foyt Racing, quien tendrá su próximo compromiso en el circuito callejero Detroit's Belle Isle el domingo 5 de junio.



Al final, Tatiana dijo: “Seguimos mejorando, por lo cual me voy contenta de Indianápolis donde ha sido mi primera carrera, logré mi mejor resultado hasta ahora y liderar la competencia por una vuelta. Indianápolis es una pista fabulosa y mágica”.