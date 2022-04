Tatiana Calderón fue 16 en el Gran Premio de Long Beach de la Indycar

Siempre empujando de atrás, Tatiana Caderón, piloto de la Escudería Telmex Claro, realizó un fuerte trabajo en la tercera ronda puntuable de IndyCar, el denominado Gran Premio de Long Beach, para cerrar la carrera en la decimosexta posición.



La corredora del Chevrolet ROKiT No. 11 del AJ Foyt Racing tuvo una jornada de fuerte aprendizaje, sobre todo en un difícil trazado callejero, con muros que no perdonan, como de hecho varios pilotos lo comprobaron al chocar en las bardas y abandonar.



Pero la piloto Telmex Claro salió avante, cuidando al máximo su auto y gestionando neumáticos lo más posible para poder avanzar luego de partir en el puesto 25 y termina en el lugar 16.



Po supuesto, Tatiana se benefició de varios incidentes, sin embargo, eso no le resta méritos, dado que la piloto cuidó mucho el auto, evitando meterse en problemas y cuidando de no rozar los muros, en este trazado que en verdad cobra costosas facturas.



Así, luego de 85 vueltas al trazado de 3.167 kilómetros y 11 curvas, Tatiana resolvió Long Beach, el circuito urbano de California, dejando buenas notas y sin duda creciendo en la categoría.



Aunque, como la misma Tatiana ha dicho, “nadie dijo que el reto sería fácil, pero estoy disfrutando cada momento y ya llegaremos donde queremos estar”.



La próxima cita será el Gran Premio de Alabama del 29 de abril al 1º de mayo en el Circuito Barber Motorsports Park.