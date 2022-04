Tatiana Calderón correrá este fin de semana el Gran Premio de Alabama de Indycar

La piloto de Escudería Telmex Claro, Tatiana Calderón, corre este fin de semana la cuarta ronda puntuable de IndyCar con el Gran Premio de Alabama, en el Barber Motorsports Park, autódromo situado en Birmingham, Alabama.



El trazado permanente del Barber Motorsports Park es de 2.3 millas y tiene 17 curvas fluidas, con un cambio de elevación de 24.384 metros que desafía a pilotos e ingenieros. Una cinta de carreras de 13.716 metros de ancho también hace que sea imperativo tener paciencia al configurar oportunidades de adelantamiento.



Para la corredora del AJ Foyt, será una gran prueba luego de obtener su mejor resultado la fecha anterior con un puesto 16 en el Chevrolet ROKiT No. 11 después de comenzar 26 en Long Beach, apenas en lo que fue su segunda carrera en IndyCar.



"Tengo muchas ganas de que llegue Barber. Aunque he estado allá en Star Mazda, debo decir que tuve que ver muchas onboards para recordar toda la pista, por lo que será una nueva pista que aprenderé. Lo único que recuerdo de Barber es que yo tuve mi primer podio en Star Mazda allí”, dijo la piloto Telmex Claro.



“Es nuestra primera pista permanente del año, así que estoy emocionado de poder explorar el límite del auto con un poco más de libertad que en las dos primeras rondas, siempre es difícil hacer eso en un circuito callejero”, señaló la corredora colombiana.



"Pasé las últimas dos semanas entrenando duro en Florida (bueno para el entrenamiento de calor), ya que, según algunos de los pilotos e ingenieros, Barber es una de las pistas más duras físicamente. He hecho un poco más de trabajo de fuerza antes de esto", indicó Calderón.



“El fin de semana y el formato diferente de tener solo la carrera el domingo (y sin calentamiento) pueden ayudar para eso. Espero un gran desafío de todos modos y seguro que trataré de ponerme al día lo más rápido posible como la mayoría de los pilotos o novatos han probado en Barber recientemente. Mi objetivo sigue siendo el mismo: comenzar donde lo dejamos en Long Beach y seguir mejorando en cada sesión", finalizó la corredora.