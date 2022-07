Sebastián Vettel le pondrá fin a su carrera en la Fórmula 1 al final de temporada

Quince años después de su debut en la categoría reina del automovilismo, el cuádruple campeón del mundo, el alemán Sebastián Vettel, pondrá fin a su carrera en F1 al término de la presente temporada, anunció este jueves.



Vettel, de 35 años, pilota en la actualidad para la escudería Aston Martin.



"La decisión de dejar la F1 a final de año fue difícil de tomar y pensé mucho en ello. Al final del año quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo que quiero hacer después", indicó Vettel, citado en un comunicado de su escudería difundido antes del GP de Hungría este fin de semana.



"Como padre, quiero pasar más tiempo con mi familia. No se trata de decir adiós hoy, sino más bien de decir gracias a todo el mundo, comenzando por los aficionados, sin los que la F1 no podría existir", añadió.



Campeón del mundo en 2010, 2011, 2012 y 2013 cuando estaba en Red Bull, Vettel suma hasta el momento 53 victorias en Grandes Premios, siendo sólo superado por el británico Lewis Hamilton (103 victorias) y por su compatriota Michael Schumacher (91).



Luego de su paso por Ferrari de 2015 a 2020, fichó por Aston Martin en 2021 sin haber vuelto a ganar una carrera desde entonces.



Vettel no logró en su paso por Ferrari ofrecer a la escudería italiana un nuevo título mundial de pilotos, que habría sido el primero para la 'Scuderia' desde que lo lograse el finlandés Kimi Raikkonen en 2007.



Luego de su tempestuosa salida de la marca italiana, Vettel encontró refugio en Aston Martin, la escudería del millonario canadiense Lawrence Stroll cuyo hijo, Lance, es su actual compañero.



Después de una temporada 2021 difícil en la que finalizó 12º en el Mundial, Vettel ocupa actualmente el puesto 14º con sólo 15 puntos.



Un final de carrera complicado para el que fuese dominador de la F1. Después de haber participado en sesiones de ensayos en el seno de la escudería suiza Sauber, Vettel debutó en carrera con Toro Rosso (hoy Alpha Tauri) en 2007 antes de convertirse en la época, en el ganador más joven de un Gran Premio de la historia (Monza, 2008) con 21 años, dos meses y 11 días. Ese récord fue batido después por el neerlandés Max Verstappen.



Pero sigue siendo uno de los pilotos más laureados en términos de Mundiales por detrás de Michael Schumacher y Lewis Hamilton (7 cada uno), Juan Manuel Fangio (5) e igualado con Alain Prost.