Sebastián Montoya trabaja para segunda ronda de la Fórmula Regional, en Imola, Italia

Sebastián Montoya, piloto Telmex Claro, ya trabaja de cara a la segunda fecha puntuable de la Fórmula Regional Europea, que se correrá en el circuito de Imola este fin de semana, del 6 al 8 de mayo.



El Autódromo Enzo y Dino Ferrari recibe este fin de semana la segunda prueba del Campeonato Fórmula Regional Europea, sin embargo, este jueves la categoría efectuó una jornada de test, luego que esta mañana, de 9 a 11, hora local, los 37 pilotos realizaron un turno bastante importante.



La segunda tanda, de 2:30 a 4:30 p.m., no se pudo aprovechar al máximo debido a la lluvia que ha interrumpido prematuramente la sesión cuando quedaban veinte minutos para el final.



Por lo tanto, no todos pudieron aprovechar el juego de neumáticos nuevos. A tres minutos del final, se mostró la bandera roja a medida que aumentaba la intensidad de la lluvia, lo que hizo que las condiciones de la pista fueran poco prácticas.



En este entorno, Sebastián se colocó P18 por la mañana tras dejar una vuelta lanzada de 1m40.696s. Por la tarde, Montoya mejoró sustancialmente al ubicarse P5 ya con un giro de 1m39m834s.



En la suma de las tandas, el corredor Telmex Claro consiguió rodar por espacio de 53 giros al trazado de 4.9 kilómetros de largo del autódromo localizado en la región de Emilia-Romaña de Italia.



“Tuvimos un día de testing y fue muy positivo, probamos un par de cosas y me siento mucho más cómodo con el carro. Creo que puede ser un buen fin de semana, obviamente vamos a seguir trabajando muy duro para continuar mejorando”, indicó Montoya.