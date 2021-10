Pilotos podrán hablar "libremente" de derechos humanos en GP de Catar de F1

Los pilotos podrán "expresarse libremente" sobre los derechos humanos en el marco del primer Gran Premio de la historia de la Fórmula 1 en Catar, en noviembre, aseguró a la AFP el presidente de la federación catarí del deporte del automóvil.



Los pilotos, entre ellos el británico Lewis Hamilton, séptuple campeón del mundo y muy comprometido con las causas sociales, "podrán expresarse libremente en sus plataformas", declaró Abdelrahman al-Mannai, presidente de la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Catar.



"No tenemos ningún problema con eso en Catar dado que son libres de decir lo que quieran", prosiguió.



Catar recibe frecuentes condenas por parte de las ONG internacionales por el trato dispensado a centenares de miles de trabajadores procedentes sobre todo de Asia para las grandes obras del Mundial de fútbol, que organizará en noviembre y diciembre de 2022.



En marzo, el pequeño emirato fue objeto de protestas por parte de jugadores de varias selecciones de fútbol -Noruega, Alemania, Bélgica, Países Bajos- en el marco de los partidos de clasificación al Mundial 2022.



Ante las críticas, Catar introdujo varias reformas de su derecho laboral, como la supresión de una "visa de salida" para empleados domésticos, la introducción de un salario mínimo (1,12 euros la hora) o la abolición del certificado de "no objeción" de los empleadores para los trabajadores que deseen cambiar de trabajo.



"Catar está desde hace un tiempo abierto (...) a las críticas. Estos últimos años Catar trabajó para mejorar la situación de los trabajadores", insistió Abdelrahman al-Mannai.



"Hemos realizado progresos considerables. Por supuesto, el sistema no es todavía perfecto", prosiguió.



El Gran Premio de Catar de F1, previsto el 21 de noviembre, reemplaza al Gran Premio de Australia, anulado a causa de la pandemia y de las restricciones sanitarias. Catar se comprometió a acoger a la F1 los próximos diez años en el circuito de Losail.