Pilotos de la Fórmula 1 ven favorable que personas positivas con Covid puedan competir

Varios pilotos de Fórmula 1 se han mostrado favorables a permitir a los conductores positivos al covid-19, pero que estén en un buen estado de salud, participar en los Grandes Premios, este viernes coincidiendo con el primer día de la primera cita de la temporada, en Baréin.



"Podría dejarse a la apreciación del piloto", declararon el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en rueda de prensa.



El australiano Daniel Ricciardo (McLaren), que fue positivo la semana pasada, propuso crear un "test de condición física" para evaluar la capacidad para correr de los pilotos afectados.



Bottas añadió sin embargo, que solo podría hacerse con la condición de que "no haya riesgo de expandir el virus".



Para el español Carlos Sainz Jr (Ferrari), la F1 es "uno de los pocos deportes" que permitirían hacerlo. Sainz Jr y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) consideran que sería posible para los pilotos "aislarse" de sus equipos y salir solamente "con el casco" para llegar al garaje.



"Llegamos a un punto en el que no podemos parar nuestras vidas. Hay que encontrar el equilibrio", pidió Stroll.



El francés Pierre Gasly (AlphaTauri), no "quiere que el campeonato se decida por una carrera no disputada".



El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el británico Lando Norris (McLaren), el chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo) y el alemán Mick Schumacher (Haas) se mostraron en contra de suprimir uno de los resultados obtenidos durante la temporada para no perjudicar a los pilotos obligados a no participar por covid-19.



Por el contrario, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) estima que "es mejor no tomar riesgos por el momento" mientras el virus está "todavía a nuestro alrededor". "Se trata de nuestra imagen como deporte", explicó. "Es mejor continuar llevando la mascarilla", señaló.



Las estrictas reglas sanitarias de las dos últimas temporadas en los paddocks, se han relajado de manera importante en 2022. Salvo excepciones, las burbujas sanitarias ya no están en vigor, los test PCR son opcionales (pero mantenidos por las escuderías de manera general) y el uso de mascarillas se limita a interiores. Solamente la vacunación es obligatoria.



A pesar de ello, desde la semana pasada en Baréin, dos pilotos han dado positivo: después de Ricciardo, ausente en los entrenamientos de pretemporada, el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) no podrá competir este fin de semana, y ha sido reemplazado por su compatriota Niko Hülkenberg.