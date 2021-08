Ocon gana su primer GP y Hamilton es el nuevo líder tras accidentada carrera en Hungría

El piloto francés Esteban Ocon (Alpine) ganó el primer Gran Premio de su carrera, a los 24 años, este domingo en Hungría después de una loca carrera y numerosos abandonos tras una salida pasada por agua.



Ocon, que salió segundo del caos de la primera curva tras múltiples accidentes, resistió los ataques del veterano Sebastian Vettel (Aston Martin) para convertirse en el 14º piloto de su país en ganar en F1.



Lewis Hamilton (Mercedes), último durante unas vueltas, logró una increíble remontada para terminar 3º y recuperar el liderato del Mundial en detrimento de Max Verstappen (Red Bull), implicado en el accidente de la primera vuelta y finalmente 10º. El británico cuenta ahora con seis puntos de ventaja.



Ocon también dio a su escudería Alpine, el nuevo nombre de Renault en F1, su primer triunfo desde 2008 cuando Fernando Alonso se impuso en Japón.



Este Gran Premio de Hungría entrará en la historia de las carreras locas de la Fórmula 1. Y como Olivier Panis en 1996 en Mónaco, o Pierre Gasly en 2020 en Monza en Italia, fue un francés quien supo aprovechar las circunstancias.



Ocon ha necesitado 78 Grandes Premios para entrar en el club privado de ganadores de Grandes Premios, integrado ahora por 111 pilotos.



Una vez certificada la victoria, el galo corrió por la zona de 'boxes', saltó de alegría y se fundió en un abrazo con Alonso. Una celebración a la altura del momento, quizá única en la carrera de un piloto.



"Qué momento, esto sienta muy bien. Hemos tenido momentos difíciles esta temporada pero hemos seguido trabajando. No sé qué decir, es simplemente fantástico. Es un trabajo de equipo", declaró el vencedor antes de subir al podio.



Ocon compartió el podio con once campeonatos del mundo: los cuatro de Vettel y los siete de Hamilton, que felicitaron al francés.



La carrera comenzó a las 13h00 GMT bajo la lluvia y en la primera curva Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) y Lance Stroll (Aston Martin) tuvieron que abandonar.



Verstappen, golpeado en medio del caos, terminó 10º con un monoplaza dañado.



- Clasificación general oficiosa del Gran Premio de Hungría:



1. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)



los 306,630 km en 2 h 04:43.199



2. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) a 24:32.858



3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 24:33.735



4. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 24:46.017



5. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) a 24:46.650



6. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) a 25:34.613



7. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) a 25:46.802



8. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) a 25:48.909



9. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) a 25:50.093



10. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) a 25:51.243



11. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) a 1 vuelta



12. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) a 1 vuelta



13. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) a 1 vuelta



14. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) a 1 vuelta



Mejor vuelta en carrera: Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:18.394 a en la vuelta 70 (media: 270,526 km/h)



Abandonos:



Charles Leclerc (MON/Ferrari): accidente 1ª vuelta



Valtteri Bottas (FIN/Mercedes): accidente 1ª vuelta



Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda): accidente 1ª vuelta



Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): accidente 1ª vuelta



Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes): problema mecánico, 3ª vuelta (después de accidente en 1ª vuelta)



Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari): problema mecánico, 4ª vuelta



- Clasificación del Mundial de pilotos:



1. Lewis Hamilton (GBR) 192 puntos



2. Max Verstappen (NED) 186



3. Lando Norris (GBR) 113



4. Valtteri Bottas (FIN) 108



5. Sergio Pérez (MEX) 104



6. Charles Leclerc (MON) 80



7. Carlos Sainz Jr (ESP) 80



8. Daniel Ricciardo (AUS) 50



9. Sebastian Vettel (GER) 48



10. Pierre Gasly (FRA) 48



11. Esteban Ocon (FRA) 39



12. Fernando Alonso (ESP) 36



13. Lance Stroll (CAN) 18



14. Yuki Tsunoda (JPN) 16



15. Nicholas Latifi (CAN) 4



16. George Russell (GBR) 2



17. Kimi Räikkönen (FIN) 1



18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1



19. Mick Schumacher (GER) 0



20. Nikita Mazepin (RUS) 0



- Clasificación del Mundial de constructores:



1. Mercedes 300 puntos



2. Red Bull-Honda 290



3. McLaren-Mercedes 163



4. Ferrari 160



5. Alpine-Renault 75



6. Aston Martin-Mercedes 66



7. AlphaTauri-Honda 64



8. Williams 6



9. Alfa Romeo Racing-Ferrari 2



10. Haas-Ferrari 0