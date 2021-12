Max Verstappen señala que el polémico final no empaña su victoria en F1

Coronado por primera vez como campeón del mundo de Fórmula 1 el domingo, el holandés Max Verstappen señaló este lunes que la polémica acerca del final del Gran Premio de Abu Dabi no empaña su victoria "en absoluto".



"No. En absoluto. Por supuesto que estoy muy contento de haber ganado", contestó a los medios Verstappen tras ser interrogado si la controversia suscitada al final de la competición ha atenuado la fiesta del neerlandés.



"Ha sido una temporada loca en general y nadie podría haberla escrito, incluso esta última carrera aún más loca. Eso resume bien toda la temporada", prosiguió el piloto de Red Bull.



Segundo durante todo la carrera por detrás del inglés Lewis Hamilton, de Mercedes, Verstappen esperó hasta la última vuelta, tras la intervención de un coche de seguridad, para adelantar al británico y alzar su primer título.



La maniobra que efectuó fue recurrida por Mercedes. Los comisarios de la carrera desestimaron la apelación, pero la escudería ha anunciado que apelará la decisión. Tiene hasta el jueves para presentar el recurso.



En ningún momento de la carrera, Verstappen se mostró como posible ganador del campeonato.



Mientras que resultaba improbable a falta de diez vueltas, el holandés logró el título en la última y en el último Gran Premio: "Por supuesto, en la última vuelta, después de la curva 9, me dije 'ok, ya está'".



En la curva 5 del circuito de Abu Dabi, Verstappen superó a Hamilton con neumáticos más blandos que el inglés. A partir de ese momento, se defendió ante el último intento del piloto de Mercedes en la curva 9, previa a la línea de meta.



En ese instante, Verstappen pensó en "todos los sacrificios" realizados: "Todo esto se ha construido desde hace varios años, es un verdadero trabajo en equipo; nos llevó un poco de tiempo, pero aquí estamos", aseguró el neerlandés, que llegó a la F1 a los 17 años en 2015 y conquistó su primer Gran Premio un año después con Red Bull.



Felicitado por Hamilton en el podio, Verstappen indicó que agradeció a su rival por esta impresionante temporada, con tan sólo ocho puntos de diferencia al final.



"Creo que la derrota es un poco diferente para él (Hamilton) porque ya ganó siete veces. Y yo nunca lo había hecho. Quiero decir, probablemente es doloroso, pero siempre tendrá sus siete títulos", concluyó Verstappen.