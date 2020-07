Lewis Hamilton logra su primera victoria de la temporada en Gran Premio de Estiria

Juan Carlos Pamo

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró su primera victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Estiria, segunda prueba de este año del Mundial de Fórmula 1, este domingo en el circuito Red Bull Ring de Spielberg (Austria).



La escudería alemana se hizo además con las dos primeras plazas de la carrera, ya que el segundo puesto fue para el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) , que conserva el liderato de la clasificación general de pilotos, mientras que el tercer lugar se lo llevó el holandés Max Vestappen (Red Bull).



Una semana después de haber fallado en el inicio del Mundial, en el Gran Premio de Austria, en el mismo circuito, donde solo pudo ser cuarto, Hamilton se recuperó, logrando además el punto de la mejor vuelta en carrera.



Esta victoria le da un empujón anímico en su objetivo de lograr un séptimo título e igualar el récord del alemán Michael Schumacher en la historia de la Fórmula 1.



La otra gran noticia de la carrera fue que los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del monegasco Charles Leclerc se vieron obligados a abandonar tras golpearse entre ellos en la primera vuelta.



En la tercera curva, Leclerc despegó de la pista tras intentar superar por el exterior a su compañero, que perdió el alerón trasero.



"Es culpa mía. He hecho una tontería, simplemente. Hay que admitirlo cuando pasan estas cosas", señaló el monegasco a Canal+, justo después de haber pedido disculpas a su compañero delante de las cámaras.



"Pienso que había posibilidades de haber vuelto a casa con puntos y lo he estropeado todo", continuó el joven piloto de 22 años.



"Espero aprender y volver más fuerte en la próxima carrera. Es un momento duro para el equipo y no lo necesita", concluyó.



Tras el incidente, Vettel entró inmediatamente en el garaje, imitado por el monegasco unas vueltas más tarde.



La próxima carrera del Mundial tendrá lugar el próximo fin de semana en Hungría.