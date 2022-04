Leclerc y Ferrari marcan territorio en los libres del Gran Premio de Australia

El duelo Leclerc-Verstappen puede vivir un nuevo episodio: aunque Ferrari dominó este viernes las dos primeras sesiones de ensayos libres del Gran Premio de Australia, la 'Scuderia' deberá desconfiar de un Max Verstappen decidido a recortar su desventaja en la general del Mundial de F1.



En el primer día sobre el asfalto del circuito Albert Park de Melbourne, con un trazado parcialmente modificado, el mejor tiempo fue para el monegasco Charles Leclerc. Con 1 minuto 18 segundos y 978 milésimas, el líder del Mundial superó por 245 milésimas al que 'a priori' será su principal rival a lo largo de la temporada, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón del mundo.



Por detrás de ambos, el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari), a 398 milésimas, completó el top-3. Sainz había sido el más rápido en los primeros libres.



Pero pese a su mejor tiempo Leclerc no se mostró eufórico: "Hoy fue un viernes un poco más difícil (...) hay aún mucho trabajo por hacer", declaró el actual líder del Mundial.



En todo caso, estos resultados ratifican el buen momento de forma de Ferrari, al frente de la clasificación de constructores, después de renunciar a pelear por ella en 2021 y centrarse así en preparar la temporada 2022.



Antes de la carrera australiana, la tercera de la temporada, Leclerc (45 puntos) y Sainz (33 puntos) superan a Verstappen (25) en la general de pilotos.



Pero el neerlandés, vencedor en la última carrera, en Arabia Saudita a finales de marzo, permanece optimista: "Estamos aún un poco por detrás de Ferrari, pero creo que este fin de semana quizá podremos acercarnos un poco. Vamos en la dirección correcta".



Por detrás de ese trío, el Alpine del español Fernando Alonso marcó el cuarto mejor tiempo, delante del Red Bull del mexicano Sergio Pérez, y del otro Alpine, del francés Esteban Ocon.



- Mercedes con problemas -

Por detrás, los Mercedes de los británicos Lewis Hamilton et George Russell no pasaron del 7º y 12º mejor tiempo respectivamente en la primera sesión de libres.



Y las cosas no mejoraron en la segunda sesión: aunque los pilotos de la escudería vigente campeona del mundo de constructores mejoraron sus cronos, Hamilton ocupó un modesto 13º puesto, detrás de Russell, 11º.



"Incluso cuando hacemos una buena vuelta, si miran los tiempos, tenemos más de un segundo de retraso. Tenemos mucho trabajo por hacer para subsanar las diferencias", reconoció el séptuple campeón del mundo.



Esta tercera etapa del Mundial marca asimismo la entrada en pista del cuádruple campeón del mundo (2010-2013 con Red Bull) Sebastian Vettel, quien se perdió las dos primeras al ser contagiado con el covid-19.



Pero el alemán tuvo que regresar a boxes antes de tiempo en la primera sesión por un problema de motor que también le hizo perderse la segunda.



"Los puntos positivos son que me sentí cómodo bastante rápidamente y que tuvimos un buen equilibrio en el coche también. Es una pena, sin embargo no haber dado más vueltas", explicó antes de asegurar que su Aston Martin estará preparado para el sábado.



El piloto alemán recibió una multa de 5.000 euros (5.400 dólares) por haber utilizado sin autorización oficial una 'scooter' sobre la pista: una vez terminada la primera sesión, Vettel fue visto dando la vuelta al circuito en una pequeña motocicleta para regresar al 'paddock', saludando a los aficionados.