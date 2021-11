La Fórmula 1 se estrena en Catar y Hamilton le mete presión a Verstappen

Tras su espectacular victoria en Brasil, Lewis Hamilton busca repetir este fin de semana en Catar, un circuito que la Fórmula 1 visita por primera vez, para seguir metiendo presión a Max Verstappen, líder antes de las tres últimas carreras del año.



Un año antes del Mundial, Catar recibe al gran circo de la F1 por primera vez en su historia. Verstappen tiene 14 puntos sobre Hamilton, en una batalla cerrada librada por los líderes de Red Bull y Mercedes.



El holandés, que busca su primer título mundial a los 23 años, no podrá lograrlo de manera matemática en Catar. Líder desde la carrera disputada en Turquía a finales de septiembre, no las tiene toda consigo ante un Hamilton en remontada.



La semana pasada en Sao Paulo el británico demostró galones para lograr una inesperada victoria, a pesar de las varias penalizaciones que sufrió. Razones para creer en su octavo título mundial, el gran récord.



"Lewis ha logrado una victoria espectacular, que se quedará en la memoria durante años", señaló el jefe de Mercedes Toto Wolff, calificándola de "triunfo contra la adversidad".



- 'Se acabó la diplomacia' -

"Orgulloso de la combatividad" de su equipo, Wolff dejó claro que tras el GP de Brasil "se acabó la diplomacia".



Lo que provocó estas palabras fue la situación en la 48ª vuelta el pasado domingo. Atacado por el británico por el exterior, Verstappen defendió con agresividad y llevó a su adversario -y a él mismo- fuera de la pista durante unos instantes.



Los comisarios estimaron que no era necesario investigar el incidente al considerarlo un hecho de carrera.



Pero a posteriori Mercedes pidió la revisión, añadiendo que tenía "nuevas pruebas que no estaban a disposición de los comisarios de carrera en el momento de tomar su decisión".



Mercedes y Red Bull están convocados este jueves para explicarse, antes de que las instancias decidan si deben rearbitrar lo ocurrido.



Christian Horner, el jefe de Red Bull, repetirá el argumento que ofreció el domingo: "No sacó ventaja y no hubo contacto, fue simplemente una dura batalla entre ambos".



Los directores de las dos escuderías también están convocados el viernes para que tomen la palabra en las conferencia de prensa que tienen los 'team managers' entre los ensayos libres.



- ¿Campeón en Arabia Saudita? -

Las explicaciones en la pista se las darán los pilotos el sábado en la clasificación y el domingo en la carrera. Los equipos tendrán tres sesiones de preparación para tomarle el punto a este circuito inédito en la F1, habitual en la MotoGP.



Tras Doha, que concluye un encadenamiento México-Brasil-Catar, habrá un fin de semana de pausa. Luego llegará Arabia Saudita, el 5 de diciembre, donde Verstappen podría tener su primera bola de partido, y el cierre en Abu Dabi (12 diciembre).



La F1 se instala en el Golfo -donde también se celebrarán en marzo de 2022 las dos primeras carreras de la próxima temporada- para cerrar un año inolvidable, marcado por el duelo con aroma a clásico entre Hamilton y Verstappen.