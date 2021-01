Juan Pablo Montoya, cuarto en las 24 horas de Daytona 

Alejandro Cabra Hernandez

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya y su equipo, el Meyer Shank Racing, hicieron un gran esfuerzo este fin de semana en las emblemáticas 24 horas de Daytona, pero no pudieron quedarse con la carrera ni entrar en el podio.



Al final, Montoya, que corrió junto a Olivier Pla, Dane Cameron y AJ Allmendinger, obtuvo el cuarto puesto de la competición, que fue conquistada por la escuadra Konica Minolta Acura ARX-05.

La participación de Juan Pablo, no obstante, fue bastante buena.

El bogotano, mientras estuvo a bordo del auto, realizó un gran papel y llegó a instalar a su equipo en el podio de manera momentánea.



Es más, cuando Montoya le entregó el carro a AJ Allmendinger, el equipo se ubicaba en la tercera casilla.



Desafortunadamente para el colombiano, Allmendinger tuvo una jornada para el olvido y fue perdiendo tiempo importante en cada una de las vueltas que disputó.



Entonces le entregó el carro a Dane Cameron, quien se puso líder de la competencia a unas dos horas del final, pero finalmente no pudo mantener el ritmo.



A hora y media del final, Juan Pablo recibió el auto y, después de la última parada en pits quedó quinto. El auto desgastado no respondió a sus intenciones y solo incovenientes técnicos de uno de los pilotos que estaba por encima le permitieron alcanzar el cuarto puesto.