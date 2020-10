Fórmula 1: Lewis Hamilton gana en Portugal y bate récord de victorias de Michael Schumacher

Francisco Henao

Lewis Hamilton (Mercedes) consiguió este domingo la 92ª victoria de su carrera en Fórmula 1 en el Gran Premio de Portugal, batiendo así el récord de triunfos de Michael Schumacher.



El británico aumentó su ventaja al frente del Mundial con cinco carreras por disputar, y apunta más que nunca a un 7º título que le permitiría igualar el récord establecido también por el legendario piloto alemán.



"Todavía no he tenido tiempo para pensarlo realmente, todavía sigo mentalmente en la carrera" , respondió Hamilton a una pregunta sobre la importancia de ser, a partir de ahora a los 35 años, el poseedor del récord de victorias en F1.



"Se lo debo a la gente de la escudería que no deja de innovar y de trabajar" , añadió el campeón británico, que ha levantado cinco de sus seis títulos mundiales con Mercedes.



El piloto de Stevenage se puso al frente de la carrera en la 20ª vuelta al adelantar a su compañero Valtteri Bottas, que terminó 2º, y ya no se movió de ahí pese al clima incierto salpicado por algunas gotas de lluvia y fuertes ráfagas de viento.



"Hoy ha sido duro pero sobre todo ha sido una cuestión de temperaturas" , señaló el ganador, ya que los pilotos tuvieran que lidiar con el desgaste de sus neumáticos, además de su difícil calentamiento, en el asfalto nuevo de Portimao.



El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) cerró el podio y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminó 4º.