El Oracle Red Bull Racing renueva energía para la temporada 2023

El Oracle Red Bull Racing lanzó este viernes la campaña 2023 del equipo en la ciudad de Nueva York, a través de un programa en vivo transmitido a más de 30 países de todo el mundo y transmitido por miles de fanáticos en todo el mundo.



El momento consolida una primicia en la Fórmula Uno con Oracle Red Bull Racing convirtiéndose en el primer equipo de F1 en lanzar su temporada en los EE. UU.



Después de ganar los campeonatos mundiales de pilotos y constructores en 2022, el equipo produjo una experiencia que puso a los fanáticos en el centro del lanzamiento, en cualquier parte del mundo en la que se encontraran.



A través de The Paddock, los fanáticos tuvieron la oportunidad exclusiva de asistir en persona en Estados Unidos o transmitir el evento en sus canales, donde el director y director ejecutivo del equipo, Christian Horner, y los pilotos Max Verstappen, Sergio "Checo" Pérez y Daniel Ricciardo presentaron una serie de momentos únicos.



El lanzamiento se centró en el RB19 y los fanáticos vieron por primera vez el automóvil 2023. Llevando el auto nuevo un paso más allá, se reveló que los fanáticos tendrán la oportunidad de diseñar tres libreas personalizadas este año, para cada carrera en los EE. UU.



Impulsada por la tecnología del socio principal del equipo, Oracle, la campaña "Make Your Mark" significará que las ilustraciones de los fanáticos decoran el RB19 cuando el automóvil se presenta en Miami, Austin y Las Vegas.



El panel de jueces para la librea ganadora estará encabezado por Christian e incluirá representantes de Oracle, socio principal del equipo, Bybit y Socio tecnológico, Mobil 1. El artista de renombre mundial, el Sr. Doodle, recibió un auto de exhibición RB14 como lienzo para iniciar la competencia, creando una obra de arte exclusiva.



“The Doodle Bull”, que también está firmado por Max y Checo, será subastado por The Auction Collective, en colaboración con Christie's, a través de una subasta en línea cronometrada. Una parte de las ganancias se destinará al socio benéfico oficial del equipo, Wings for Life.



La temporada 2023 ve una nueva imagen para Oracle Red Bull Racing cuando el equipo presentó su Castore Teamwear para 2023: los fanáticos tuvieron la oportunidad exclusiva de participar en una sesión de fotos de Castore con Max y Checo recientemente, la pieza central del lanzamiento del kit.



Los aficionados también pudieron echar un vistazo a la nueva gama de gorras y calzado del equipo, desarrollada por los pioneros New Era & APL con sede en EE. UU.



Llevando el evento a una conclusión culminante, el equipo anunció que, a partir de 2026, Red Bull Powertrains se asociará con la icónica marca estadounidense de automovilismo Ford. Red Bull Powertrains y Ford trabajarán juntos en el desarrollo de la unidad de potencia híbrida de próxima generación que suministrará motores tanto a Oracle Red Bull Racing como a Scuderia AlphaTauri a partir de 2026.