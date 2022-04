El mexicano 'Checo' Pérez arrancará tercero en el GP de Australia este domingo 

Primera ventaja para Charles Leclerc: ante su anunciado duelo con el vigente campeón del mundo Max Verstappen, el piloto monegasco de Ferrari se apuntó un primer tanto este sábado al hacerse con la pole por delante del neerlandés en el Gran Premio de Australia de F1.



En la segunda línea de la tercera manga de la temporada estarán el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que fue tercero, y el británico Lando Norris (McLaren).



Los dos pilotos españoles de la parrilla, Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz Jr. (Ferrari), en forma en las sesiones libres, sufrieron diferentes problemas este sábado que los relegaron a los puestos 10º y 9º respectivamente de la parrilla de salida.



Leclerc es el primer piloto diferente a Lewis Hamilton en hacerse con la pole en Melbourne desde 2014. La Scuderia firmó su primera pole en tierra australiana desde 2007, cuando lo logró Kimi Räikkönen. El finlandés ya retirado, ofreció aquel año el último título de campeón del mundo de pilotos a Ferrari.



A pesar de un sol cegador del que varios pilotos se quejaron en el circuito de Albert Park de la ciudad australiana, el 'poleman' monegasco brilló con luz propia para superar al Red Bull de Verstappen.



"¡Me sentí bien! Más aún porque es un circuito donde siempre lo pasé mal en el pasado (...), el coche es agradable de conducir, todo es posible mañana, necesitamos una buena salida", comentó Leclerc luego de su segunda pole de la temporada.



En el GP inaugural en Baréin a mediados de marzo, la pole había sido para Leclerc, quien ganó la carrera un día después ante un Verstappen que tuvo que abandonar por un problema mecánico a unas vueltas para el final.



Pero el neerlandés respondió dos semanas más tarde en Arabia Saudita, logrando su primera victoria de la temporada a pesar de un modesto cuarto puesto en la sesión clasificatoria. Por el momento, Verstappen describió lo que lleva de fin de semana como "terrible".



"Está claro que no hemos resuelto realmente el problema. Hemos peleado mucho con el equilibrio del coche y eso no nos da confianza para ir adelante", explicó.



Leclerc (45 puntos) tiene de momento 12 puntos de ventaja al frente del Mundial sobre su compañero español Carlos Sainz Jr. (33) -que partirá 9º el domingo- y 20 puntos de ventaja sobre Verstappen (25).



- Hamilton 5º –

El otro español de la parrilla, Fernando Alonso, al volante de su Alpine, quien se había mostrado en buena forma en los ensayos libres, perdió el control de su monoplaza en la última sesión de la calificación a causa de problemas con el sistema hidráulico. El domingo saldrá 10º.



Luego de un inicio de temporada complicado para McLaren, la escudería británica parece recuperar los colores: el local Daniel Ricciardo fue 7º, mientras que el británico Lando Norris saldrá desde la cuarta casilla de la parrilla junto a Pérez.



En cuanto a Mercedes, vigente campeón del mundo de constructores pero con problemas esta temporada, Lewis Hamilton saldrá en la tercera línea (5º), al lado de su compañero George Russell (6º).



El tailandés Alexander Albon (Williams), autor de un 16º crono pero considerado responsable de un choque con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) durante el primer GP, en Arabia Saudita, fue sancionado con tres posiciones, por lo que partirá desde el fondo de la parrilla.



Esa sanción permite al antiguo campeón del mundo Sebastian Vettel remontar de la 18ª a la 17ª posición.



El alemán se perdió las dos primeras carreras de 2022 a causa del covid-19.



Las calificaciones estuvieron marcadas asimismo por el choque entre los monoplazas de los canadienses Lance Stroll y Nicholas Latifi en la Q1.



Stroll, señalado como responsable del accidente, fue sancionado con tres puestos en la parrilla. Aunque no tendrá ninguna incidencia ya que el canadiense era el último.