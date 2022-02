Debuta Tatiana Calderón en IndyCar con el Gran Premio de San Petersburgo, Estados Unidos 

El Gran Premio de San Petersburgo de este fin de semana marca algunas novedades para AJ Foyt Racing, ya que será la primera vez que el equipo presente tres autos de tiempo completo en la serie IndyCar y en uno de ellos estará la corredora Telmex Claro Tatiana Calderón.



La colombiana es la primera mujer piloto en competir por A.J. Foyt, desde que comenzó a participar en los autos de Indy en 1966, y pilotará el Chevrolet ROKiT No. 11, mientras que el piloto de tercer año, Dalton Kellett, maneja el Chevrolet No. 4 K-Line Insulators USA.



El buque insignia No. 14 ROKiT Chevrolet tendrá al campeón de Indy Lights de 2021, Kyle Kirkwood, detrás del volante, con Calderón y Kirkwood haciendo su debut en IndyCar en San Petersburgo.



Al respecto, la piloto Telmex Claro indicó: “Creo que cada vez que eres novato en una serie es difícil, pero me siento preparada gracias a las series en las que he corrido en el pasado. Cuando fui a Japón para la Súper Fórmula no tenía compañeros de equipo, no conocía las pistas y tuvimos poco tiempo para adaptarnos a diferentes condiciones, así que estoy seguro de que fue una gran preparación. Con las carreras de resistencia que he hecho en los últimos dos años, incluidas las 24 horas de Le Mans, he aprendido sobre el combustible, la gestión de los neumáticos, y eso realmente puede ayudar en IndyCar, ya que las carreras son bastante largas y la estrategia juega un papel importante, por lo que gestionar todos estos factores es importante para obtener un buen resultado".



Asimismo, Tatiana dijo de cara al fin de semana de San Petersburgo: "En las pruebas, todos realmente están haciendo su propio programa y nunca sabes cuál es tu posición en términos de rendimiento, así que tengo curiosidad por ver dónde estamos en St. Pete y averiguar si necesitamos centrarnos más en la carrera, en el ritmo o la clasificación. Además, ver una carrera de distancia completa usando ambos compuestos de neumáticos y qué tan bien puedo adaptarme a las condiciones".



Y agregó: "Necesitamos dar tantas vueltas como sea posible para obtener toda la información y la experiencia, por lo que a mí me gustaría tener una idea de dónde estamos en la primera carrera y partir de ahí para establecer objetivos realistas. Por supuesto, como piloto de carreras siempre quieres ganar, pero es la carrera más reñida que tenemos y mucha presencia latina, ¡así que estoy seguro de que espero con ansias el apoyo y la energía adicionales que traen! Mi familia estará allí, ya que es una gran experiencia nueva estar en IndyCar. Echaré de menos a mi hermana, pero seguro que estará despierto en Europa después de la carrera. Tener a mi familia en el lugar y más apoyo a mí alrededor solo puede ser positivo. Me siento más relajado porque tengo todo lo que necesito a mi alrededor".



El GP de St. Pete para IndyCar tendrá este viernes 25 una práctica, el sábado 26 práctica y calificación y el domingo 27 la carrera que empezará a las 12 hora colombiana.