De regreso a Japón, Tatiana Calderón correrá en el Circuito de Autopolis

Juan Carlos Pamo

Tatiana Calderón, piloto de la Escudería Telmex Claro, regresa al campeonato de la Súper Fórmula en Japón y correrá este domingo en el Circuito de Autopolis tras su ausencia en las dos últimas válidas.



Han pasado ya un par de meses desde el sorprendente debut de la colombiana en la categoría, donde compiten varios de los pilotos más rápidos del mundo en monoplazas. Fue en el pasado mes de agosto en el circuito de Motegi, donde Tatiana defendió su posición en la última vuelta ante uno de los campeones de la serie, esto casi cuatro meses después de haber cumplido con las pruebas de pretemporada.



Desafortunadamente las estrictas medidas tomadas luego en Japón para frenar el contagio, requerían de 14 días de cuarentena para todos los extranjeros que ingresaran en el país. Esto obligó a una pausa inesperada en su participación en la Súper Fórmula, pues Tatiana no pudo tener los días suficientes para cumplir dicho requisito entre las carreras del campeonato European Le Mans Series, viéndose obligada a perderse las válidas disputadas en Sugo y Okayama.



Ya cumplidos sus deberes en la European Le Mans Series, la piloto de la Escudería Telmex Claro espera poder finalmente tomar impulso en su campaña asiática, tras viajar en días pasados a Japón para cumplir con las cuatro carreras restantes del campeonato, la próxima programada para este fin de semana en el circuito de Autopolis, seguida de una cita doble en el legendario Suzuka el 5 y 6 de diciembre, para luego cerrar el 20 del mismo mes en Fuji, donde inició su contacto con la Súper Fórmula con las pruebas de pretemporada.



El circuito de Autopolis, inaugurado en 1990 y de 4.673 kilómetros de longitud, está ubicado en la isla Kyushu. El trazado es una exigente mezcla de curvas de alta y media velocidad, que sin duda serán un reto para Tatiana y su equipo ThreeBond Drago Corse. Desde la última participación de Tatiana, las paradas en boxes han regresado de forma obligatoria a la Súper Fórmula y representarán tanto un reto como una oportunidad. La carrera se disputará a 42 vueltas para completar aproximadamente 200 kilómetros.



“Estoy feliz de poder volver a Japón finalmente y después de haber tenido que perderme dos carreras por las circunstancias forzadas por la pandemia. Sin embargo, el equipo ha progresado bastante desde nuestra última carrera, junto a mi sustituto Kuodai Tsukakoshi, un piloto con muchísima experiencia, por lo que estoy ansiosa por manejar el auto nuevamente. Seguro que volver a la Súper Formula no será fácil, Autopolis es además un circuito nuevo para mí, pero intentaremos maximizar cada oportunidad en pista después de preparar lo que más hemos podido en el simulador. Debido a las bajas temperaturas que se esperan, no solo para esta carrera sino para lo que queda de temporada, tendré que aprender a entender los neumáticos pues serán condiciones muy diferentes respecto a mi primera carrera en Motegi en pleno verano”, comentó Tatiana Calderón, de la Escudería Telmex Claro.