¡Comienza la temporada 2022 de la F1!: Se viene la revancha entre Verstappen y Hamilton 

La espera terminó: tres meses después de su espectacular victoria en Abu Dabi, Max Verstappen (Red Bull) inicia el domingo en Baréin la pelea por su segundo título contra su rival, en busca de revancha, Lewis Hamilton (Mercedes) y con Ferrari decidido a volver a pelear de nuevo por los primeros puestos.



La sinopsis es prometedora con la revolución en la Fórmula 1: además del récord de 23 Grandes Premios, en esta temporada llega también el nuevo reglamento, con una revisión completa a los monoplazas. El objetivo es ofrecer más espectáculo y permitir ganar a más escuderías.



Pero una revolución puede ser lenta. Los resultados obtenidos durante los entrenamientos de invierno, primero en Barcelona y luego en Baréin, han dejado a Mercedes y Red Bull ocupando los primeros puestos. ¿Se repetirá de nuevo el duelo de titanes entre Verstappen y Hamilton, ganado conn polémica por el primero en la polémica de los últimos segundos de Abu Dabi?



Verstappen, en cualquier caso, parece listo a a volver a jugar el mismo rol. Tras ser el mejor piloto de 2021 (10 victorias contra las 8 de Hamilton, 10 poles contra 5), el neerlandés de 24 años ha terminado la pretemporada en cabeza.



¿Octavo título para el británico?

Entre su título y la actuación de su Red Bull, Verstappen llega lleno de confianza. El hijo de Jos, también antiguo piloto de F1, llevaba esperando este momento desde su llegada a la élite en 2015, con 17 años. Nacido para ganar, quiere alcanzar a Hamilton en el panteón.



Pero el británico vuelve a apuntar hacia el récord del octavo título mundial, para superar al alemán Michael Schumacher en la cima de la clasificación. Un octavo título que pensaba haber logrado, antes de ser adelantado en la última vuelta de la última carrera el pasado 12 de diciembre.



Sin embargo, de cara a su duelo con Verstappen, el británico de 37 años parecía pesimista el sábado: "Por el momento, no pienso que podamos luchar por la victoria, pero el coche tiene potencial para llegar", explicó el último día de tests.



Puede que sea un farol, habrá que ver qué puede hacer tanto Hamilton (16º tiempo en los entrenamientos de Baréin), y su nuevo compañero, su ambicioso compatriota George Russell (5º tiempo).



También habrá que ver el rol que desempeña Russell para Hamilton: ¿Será un compañero modelo, como su predecesor el finlandés Valtteri Bottas, ahora en Alfa-Romeo? ¿O será un dolor de cabeza? En Red Bull, la respuesta debería ser más sencilla, sin que el méxicano Sergio Pérez presente una amenaza al número uno de su equipo.



¿Habrá algún piloto detrás que pueda sorprender? En todo caso, esa es la intención: redistribuir las cartas con nuevas reglas aerodinámicas y un techo presupuestario en vigor desde 2021 (142,4 millones de dólares en 2022).



¿El renacer de la Scuderia?

La Fórmula 1 presenta como novedad la vuelta del efecto de suelo, prohibido en los años 80, que pega a los monoplazas al asfalto. En teoría, esto debería permitir a un coche resistir mejor los flujos de aire que escapan del coche de delante para adelantar más fácilmente.



Anunciado en 2019 y atrasado un año por culpa de la pandemia, ahora es el momento y toda Italia mira. Porque si Ferrari es un sinónimo de Fórmula 1, la escudería ya no brilla tanto. Desde 2008 no ha ganado un título de constructores y desde 2007 no lo hace un piloto (Kimi Raikkonen).



Después de un año para olvidar en 2020, el peor en los últimos 40 años, el equipo rojo recupera sensaciones. En 2021, la escudería fue la tercera más fuerte y ha dado señales prometedoras en pretemporada. Gracias a un coche con mejores prestaciones y al buen dúo de pilotos, con el monegasco Charles Leclerc (24 años) y el español Carlos Sainz (27 años), el equipo con más títulos de la historia quiere renacer.



En el mismo sentido, McLaren también espera volver al primer plano, con el británico de 22 años Lando Norris y el australiano de 32 años Daniel Ricciardo. Cuarta clasificada en 2021, la escudería no ha ganado un título de constructores desde el año 1998 y desde 2008 en pilotos, con un joven Lewis Hamilton.



El equipo francés Alpine, quinto en 2021 con sus pilotos Esteban Ocon y Fernando Alonso, busca también mejorar este año. Pero el tráfico será denso, especialmente con AlphaTauri (Pierre Gasly y Yuki Tsunoda) y también con Aston Martin (Sebastian Vettel - Lance Stroll).



Todas estas escuderías sueñan con repetir la gesta de Brawn GP en 2009, año también de un gran cambio reglamentario, en el que aquella escudería británica y el piloto británico Jenson Button sorprendieron a todos los pronósticos, convirtiéndose en campeones.