Aunque sufrió su ronda, Juan Sebastián Muñoz pasó el corte en el Arnold Palmer Invitational

Juan Carlos Pamo

Después de un primer día a un muy buen nivel, en la segunda ronda del Arnold Palmer Invitational el bogotano Juan Sebastián Muñoz sufrió y terminó en pares para campeonato al límite del corte. Camilo Villegas, por su parte, firmó tarjeta bajo par pero no fue suficiente para jugar el fin de semana.



Para Muñoz todo cambió muy rápido en este certamen del PGA Tour, aunque tendrá dos días más para mejorar su presentación en Orlando, Florida. Del -4 en la primera ronda al +4 en la segunda, que lo dejaron en vilo hasta el final de la jornada para certificar su continuidad el fin de semana.



Fueron tres 'birdies' (hoyos 6, 9 y 16) los que logró Sebastián este viernes, pero con cinco 'bogeys' y un doble 'bogey', este último el más doloroso en el hoyo 12 (par 5). Su posición al final del día es la 38 junto a 14 golfistas cuando el corte estuvo en 2 sobre par.



Si bien no fue el día esperado para el bogotano, consiguió el objetivo de superar el corte y con eso mejoró su participación del 2020 en la que se quedó a mitad de camino. Además, es el quinto torneo del 2021 en el que puede jugar los cuatro días; solo falló el corte en el Waste Managemente Phoenix Open.



Entre tanto, Villegas —que fue invitado por la organización de este torneo— tuvo un mejor día con una tarjeta de 2 bajo par luego de tres 'birdies' y un 'bogey', pero ya era muy complicado remontar el +9 del primer día.



La situación para el antioqueño sigue estando complicada en busca de mantener su condición 'full' en el PGA Tour. De su 'medical extension' le restan dos torneos por disputar en los que deberá estar en las posiciones altas para aspirar a los 135 puntos de la FedEx Cup que requiere, más concretamente un cuarto lugar o, como mínimo, dos undécimos lugares.



Por otro lado, en cuanto a la clasificación general el canadiense Corey Conners (-9) se mantuvo en el primer lugar pero ahora no lo comparte ya que Rory Mcllroy cayó al tercer puesto. Segundo es el escocés Martin Laird (-8) y en la tercera posición, además de Mcllrroy, están estadounidense Lanto Griffin y el noruego Viktor Hovland (-7).



De esta manera, el joven Conners va en busca de su segundo título de su palmarés luego de ganar el Valero Texas Open del 2019 y con ello poder ampliar su condición 'full' por dos años más.