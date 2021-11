Así quedó la tabla de posiciones de la eliminatoria suramericana a Catar 2022

La fecha 14 de las eliminatorias suramericanas dejó dos grandes beneficiados: a Perú, que con su victoria se metió en puesto de repechaje e increíblemente a Colombia, que a pesar de su empate en casa se vio beneficiada por los otros resultados.



La selección incaica llegó a 17 puntos tras su victoria como visitante ante Venezuela y escaló hasta la quinta casilla de la tabla de posiciones, superando a Chile y Uruguay, que perdieron sus partidos (0-2 ante Ecuador y 3-0 frente a Bolivia, respectivamente).



Por su parte, la 'tricolor' nacional también sumó 17 unidades tras su pálido empate 0-0 ante Paraguay en casa, pero gracias a las derrotas de chilenos y uruguayos, terminó la fecha en la cuarta colocación de la tabla de posiciones, parcialmente con cupo directo a Catar 2022.

Lea también: ¡Con el arco cerrado! Selección Colombia completó cinco juegos sin anotar goles



Los grandes damnificados de la jornada fueron 'australes' y 'charrúas'. Mientras la selección dirigida por Martín Lasarte no pudo mantener su racha victoriosa frente a un sólido equipo ecuatoriano, los pupilos del 'maestro' Tabárez sucumbieron en la altura de La Paz y sumaron su cuarta derrota consecutiva.



Finalmente, Argentina se clasificó matemáticamente a la Copa del Mundo, tras empatar 0-0 en casa con Brasil; mientras Ecuador tomó una luz de ventaja frente a las otras seis selecciones y se encamina a Catar. Venezuela es el único combinado que ya no tiene ninguna opción.

Próximas fechas

La eliminatoria suramericana volverá a finales de enero e inicios de febrero de 2022, con una doble fecha en la que ya se empezarán a decantar los seleccionados que lucharán por los dos cupos directos al mundial y el cupo a repechaje que aún están en disputa:

Fecha 15: 27 de enero



Chile vs. Argentina

Colombia vs. Perú

Ecuador vs. Brasil

Paraguay vs. Uruguay

Venezuela vs. Bolivia

Fecha 16: 1 de febrero



Argentina vs. Colombia

Bolivia vs. Chile

Brasil vs. Paraguay

Perú vs. Ecuador

Uruguay vs. Venezuela