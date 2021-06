Anthony Zambrano vence a Van Niekerk, campeón olímpico, en el Meeting Madrid 2021

Juan Carlos Pamo

El sudafricano Wayde Van Niekerk, campeón olímpico de 400 metros pero alejado de la competición de élite en los últimos años por lesión, tuvo una buena actuación en esa prueba, este sábado en Madrid, logrando un esperanzador tiempo de 44.56.



Van Niekerk fue batido por el subcampeón del mundo colombiano Anthony Zambrano (44.51), pero no decepcionó y pudo realizar el primer 400 metros de alto nivel desde su segundo título mundial, logrado en Londres en 2017, y eso le abre las puertas de los Juegos de Tokio.



El sudafricano, plusmarquista mundial de la distancia desde su título olímpico de Rio-2016 (43.03) , se lesionó de gravedad en octubre de 2017 en una rodilla y no pudo competir de nuevo hasta 2020, de manera discreta.



A poco más de un mes de los Juegos Olímpicos, el atleta de 28 años transmite de nuevos buenas sensaciones, apenas unos meses después de haber comenzado a trabajar con el prestigioso entrenador estadounidense Lance Brauman en Florida.



En el triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, doble campeona mundial y gran dominadora de la disciplina, venció con 15,34 metros, una distancia no lejana al récord del mundo (15,50 metros), si bien es cierto que esta vez estuvo demasiado ayudada por un viento de +2,2 m/s.

Muy lejos quedó la segunda de la prueba, la francesa Rouguy Diallo (14,51 metros).



En la categoría masculina de esa prueba, el burkinés Hugues-Fabrice Zango ganó llegando a 17,83 metros, con un viento igualmente demasiado a favor (+2,5 m/s) como para ser validado oficialmente como mejor actuación mundial del año.